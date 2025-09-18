    Chrenko ako Demitra, Slovan ako Manchester, traja neporazení (Hokejový BOSS)

    Podcast Hokejový BOSS.
    Podcast Hokejový BOSS. (Autor: Sportnet)
    18. sep 2025 o 18:00
    Pozrite si a vypočujte si druhý diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

    BRATISLAVA. Hokejová Tipsport liga má za sebou prvé tri kolá, po ktorých sú hneď tri tímy bez prehry. Výborný úvod má za sebou Žilina, Banská Bystrica, ale aj Dukla Trenčín.

    O týchto tímoch, ako aj sklamaniach či krásnom góle Tomáša Chrenka debatovali v Hokejovom Bossovi Stano Benčat, Branko Radivojevič a Ondro Rusnák.

    „Toto Dukla potrebovala. Kvalitný úvod, dobrá hra, skúsení borci a kvalitní brankári. No a k tomu aj výborná klobása, počas zápasu so Zvolenom som si dal dve,“ pousmial sa Branko Radivojevič.

    „Trenčín ťaží z toho, že tím sa veľmi nezmenil, iba dobre doplnil,“ dodal Ondro. Výborný vstup do sezóny majú vlci zo Žiliny a barani z Banskej Bystrice. Mimochodom tímy, ktoré sa stretnú v najbližšom kole na ľade Stredoslovákov.

    „Zožerie vlk barana?“ zapredikoval si s úsmevom Ondro. 

    „Bude to repríza štvrťfinále. Milan Bartovič ako tréner Žiliny určite nepríde brániť, a rovnako tak nečakám, že Bystrica na svojom štadióne a menšom ľade bude brániť. Tu padne veľa gólov,“ povedal Branko.

    VIDEO: 2. epizóda druhej série podcastu Hokejový BOSS

    Na pretrase bol aj bratislavský Slovan. Ten má po troch zápasoch na konte dve prehry, keď doma nestačil na Košice aj Nitru.

    V zápase s vicemajstrom prehrával po prvej tretine už 0:3, keď krásny gól strelil Tomáš Chrenko. Nitra napokon brala len dva body, keď uspela po predĺžení.

    Na čo sa teda môžu fanúšikovia tešiť a aké témy chalani rozoberali?

    Čo ešte nájdete v novom vydaní Hokejového BOSS-a?

    • Čo najviac chýba Slovanu?
    • Ako vníma Ondro jeho nové logo?
    • Čo je najväčšia devíza Trenčína?
    • Našla Žilina hviezdu TIPSPORT ligy?
    • Aké je čaro trénerov Bystrice?
    • Bude toto prelomová sezóna pre Liptákov?
    • Prečo je Zvolen znova na dne?

    Tieto aj ďalšie zaujímavé témy nájdete v druhej epizóde podcastu Hokejový BOSS v novej sezóne.

    So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

    Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

    Tabuľka Tipsport ligy

