Chrenko ako Demitra, Slovan ako Manchester, traja neporazení (Hokejový BOSS)

BRATISLAVA. Hokejová Tipsport liga má za sebou prvé tri kolá, po ktorých sú hneď tri tímy bez prehry. Výborný úvod má za sebou Žilina, Banská Bystrica, ale aj Dukla Trenčín.
O týchto tímoch, ako aj sklamaniach či krásnom góle Tomáša Chrenka debatovali v Hokejovom Bossovi Stano Benčat, Branko Radivojevič a Ondro Rusnák.
„Toto Dukla potrebovala. Kvalitný úvod, dobrá hra, skúsení borci a kvalitní brankári. No a k tomu aj výborná klobása, počas zápasu so Zvolenom som si dal dve,“ pousmial sa Branko Radivojevič.
„Trenčín ťaží z toho, že tím sa veľmi nezmenil, iba dobre doplnil,“ dodal Ondro. Výborný vstup do sezóny majú vlci zo Žiliny a barani z Banskej Bystrice. Mimochodom tímy, ktoré sa stretnú v najbližšom kole na ľade Stredoslovákov.
„Zožerie vlk barana?“ zapredikoval si s úsmevom Ondro.
„Bude to repríza štvrťfinále. Milan Bartovič ako tréner Žiliny určite nepríde brániť, a rovnako tak nečakám, že Bystrica na svojom štadióne a menšom ľade bude brániť. Tu padne veľa gólov,“ povedal Branko.
VIDEO: 2. epizóda druhej série podcastu Hokejový BOSS
Na pretrase bol aj bratislavský Slovan. Ten má po troch zápasoch na konte dve prehry, keď doma nestačil na Košice aj Nitru.
V zápase s vicemajstrom prehrával po prvej tretine už 0:3, keď krásny gól strelil Tomáš Chrenko. Nitra napokon brala len dva body, keď uspela po predĺžení.
Na čo sa teda môžu fanúšikovia tešiť a aké témy chalani rozoberali?
Čo ešte nájdete v novom vydaní Hokejového BOSS-a?
- Čo najviac chýba Slovanu?
- Ako vníma Ondro jeho nové logo?
- Čo je najväčšia devíza Trenčína?
- Našla Žilina hviezdu TIPSPORT ligy?
- Aké je čaro trénerov Bystrice?
- Bude toto prelomová sezóna pre Liptákov?
- Prečo je Zvolen znova na dne?
Tieto aj ďalšie zaujímavé témy nájdete v druhej epizóde podcastu Hokejový BOSS v novej sezóne.