VIDEO: Gól roka už na začiatku sezóny? Mladík z Nitry vytiahol exkluzívne zakončenie

BRATISLAVA. Pred štartom nového ročníka Tipsport ligy boli pasovaní za najväčších favoritov. Hokejisti HK Nitra ale v prvých dvoch kolách prehrali. Najskôr proti Žiline (0:3), potom podľahli aj doma Trenčínu (2:3 sn).
Chuť si chceli napraviť v hlavnom meste. Túžba vyhrať bola veľká a hráči spod Zobora to deklarovali už v prvej tretine.
Domáci Slovan prestrieľali na góly 3:0 a mohli si užívať zaslúžené vedenie. Druhý gól hostí na Štadióne Ondreja Nepelu strelil len 17-ročný Tomáš Chrenko ml.
Syn generálneho manažéra Nitry zúžitkoval skvelú prácu svojich spoluhráčov, ktorí vybojovali puk v útočnej tretine.
Chrenko následne vyškolil obrancu Slovana Senu Acolatseho a výstavným blafákom pomedzi nohy prekonal brankára Patrika Andrisíka.
VIDEO: Gól Tomáša Chrenka do siete Slovana
Pre mladíka Nitry to bol len tretí gól v najvyššej súťaži. Vlani v prvom tíme Nitry odohral 26 zápasov a nazbieral deväť bodov (2+7). Tento rok nastúpil na tretí duel, proti Slovanu si pripísal premiérový gól v sezóne.
Nitra po dvoch tretinách vyhráva nad mužstvom z Bratislavy 1:3, online prenos môžete sledovať na Sportnete.