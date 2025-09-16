VIDEO: Gól roka už na začiatku sezóny? Mladík z Nitry vytiahol exkluzívne zakončenie

Tomáš Chrenko v drese Nitry.
Tomáš Chrenko v drese Nitry. (Autor: Facebook/HK Nitra)
Chrenko vyškolil skúseného obrancu Slovana.

BRATISLAVA. Pred štartom nového ročníka Tipsport ligy boli pasovaní za najväčších favoritov. Hokejisti HK Nitra ale v prvých dvoch kolách prehrali. Najskôr proti Žiline (0:3), potom podľahli aj doma Trenčínu (2:3 sn).

Chuť si chceli napraviť v hlavnom meste. Túžba vyhrať bola veľká a hráči spod Zobora to deklarovali už v prvej tretine.

Domáci Slovan prestrieľali na góly 3:0 a mohli si užívať zaslúžené vedenie. Druhý gól hostí na Štadióne Ondreja Nepelu strelil len 17-ročný Tomáš Chrenko ml.

Syn generálneho manažéra Nitry zúžitkoval skvelú prácu svojich spoluhráčov, ktorí vybojovali puk v útočnej tretine.

Chrenko následne vyškolil obrancu Slovana Senu Acolatseho a výstavným blafákom pomedzi nohy prekonal brankára Patrika Andrisíka.

VIDEO: Gól Tomáša Chrenka do siete Slovana

Pre mladíka Nitry to bol len tretí gól v najvyššej súťaži. Vlani v prvom tíme Nitry odohral 26 zápasov a nazbieral deväť bodov (2+7). Tento rok nastúpil na tretí duel, proti Slovanu si pripísal premiérový gól v sezóne.

Nitra po dvoch tretinách vyhráva nad mužstvom z Bratislavy 1:3, online prenos môžete sledovať na Sportnete.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

