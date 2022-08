Motivácia Slovana? Klub, hráči aj mesto túžia po európskom futbale

BRATISLAVA. ŠK Slovan Bratislava je pred odvetným zápasom play-off o účasť v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy v odlišnej pozícii ako bol proti maďarskému Ferencvárosu Budapešť a gréckemu Olympiakosu Pireus. "Belasí" tentoraz v prvom dueli na ihrisku HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny prehrali 0:1 a na Tehelnom poli musia doháňať stratu. Gruzínsky obranca Guram Kašia verí, že sa im podarí zvrátiť stav dvojzápasu. Slovan sa naladil na odvetu proti Mostaru nedeľňajším triumfom 3:1 nad MŠK Žilina v dueli 6. kola Fortuna ligy 2022/2023.

"V Mostare to nebolo dostatočne dobré. Po návrate domov sme si poradili so Žilinou, čo nás potešilo. Triumf nad Žilinou priniesol do tímu lepšiu náladu. Čaká nás mimoriadne dôležitý zápas. Už nemyslíme na dobré ani zlé veci z posledných dvoch duelov, pretože to už je za nami. Koncentrujeme sa len na štvrtok," uviedol 35-ročný kapitán gruzínskej reprezentácie. "Snažíme sa na maximum využiť tieto dni, počas ktorých sa môžeme takticky nachystať. Myslím si, že vonku nám chýbala väčšia agresivita. Dôležitá bude koncentrácia a viera v úspech. Potrebujeme víťazstvo minimálne o dva góly.

Nebude to ľahké, Zrinjski bude bojovať a hrá dobrý futbal, no stále je to v našich rukách. V niekoľkých zápasoch sme už ukázali, že dokážeme hrať veľmi dobre. Teraz to treba v zlomovej chvíli zopakovať. Musíme byť oveľa agresívnejší a tvrdší. Verím, že nám pomôžu aj fanúšikovia, ktorí boli v predošlých dueloch fantastickí. Chceme ich potešiť a urobiť im radosť," pokračoval Kašia. VIDEO: Vernon De Marco hodnotí zápas v Mostare