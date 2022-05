Slovan sa lúči remízou. Holmanovi odovzdali dres s číslom sto

Fortuna liga - 10. kolo, skupina o titul

Už pred stretnutím bolo jasné, že Žilinčania skončia na šiestej priečke v tabuľke a zahrajú si semifinále play off o Európsku konferenčnú ligu proti AS Trenčín (utorok 24. mája o 18.00 h). Slovan sa začiatkom júla predstaví v 1. predkole Ligy majstrov.

Neujala sa ani pätička S. Mráza, ktorej chýbala razancia. Proti MŠK to bol už 54. zápas Slovana v sezóne a tak nečudo, že jeho hráči mali ťažšie nohy a hlavami už boli viac na dovolenkách ako na trávniku. Hostia často podnikali nebezpečné výpady, po jednom z nich v 28. minúte poslal loptu do siete Kaprálik, gól však neplatil pre ofsajd.

Žilinský útočník sa o chvíľu neskôr dostal do vyloženej šance po ďalšej hrúbke Božikova, no sám zoči-voči Chovanovi nastrelil len pravú žrď domácej bránky. Do tretice už sa "šošoni" tešili po tom, ako Ďuriš z diaľky výstavne trafil a Chovana vystavil len do pozície štatistu - 0:2. V nadstavenom čase prvého polčasu sa Slovanu podarilo znížiť, na konci peknej akcie S. Mráza bol Barseghjan - 1:2.

II. polčas:

Domáci vstúpili do druhého polčasu s Čavričom a Greenom, ktorí nahradili na ihrisku Lovata s Holmanom. V 56. minúte zviedol Kaprálik bežecký súboj s Hrnčárom, víťazne z neho vyšiel krajný bek domáceho tímu. "Belasí" na rozdiel od prvého polčasu hrali v obrane koncentrovanejšie a v útoku trpezlivo čakali na svoju šancu.

Tá prišla v 71. minúte, keď sa striedajúci Green dobre zorientoval v šestnástke a aj s prispením Kopasovho teču prekonal Belka - 2:2. Pár sekúnd po príchode na ihrisko mohol skórovať Weiss ml., ale žilinský brankár dobre zasiahol.

Vyše päťtisícová divácka návšteva už ďalší gól nevidela, nič to však neubralo na jej majstrovskej radosti, ktorá vypukla po konečnom hvizde.