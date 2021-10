Slovan sa vrátil po derby. V Konferenčnej lige prvýkrát zvíťazil

Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Vieme hrať lepšie a mali sme hrať lepšie. Začali sme dobre, mali sme tlak, ale z tých šancí musíme dať nejaký gól. Potom mal aj súper šance. V druhom polčase sme dali rýchlo gól, ale vieme byť lepší. Stále som veril, že vyhráme a že sa tá kvalita ukáže."

Adrián Chovan, brankár Slovana: "Bol to náročný zápas. My sme doň dobre vstúpili, vytvorili sme si šance, ale nedali sme góly. Potom mal aj súper nejaké šance. Oni hrali dobre v bloku a z našej strany bol koniec prvého polčasu slabší. V druhom sme zase mali dobrý štart, dali sme gól a potom sme sa dostávali do príležitostí."

Mick McElwee, tréner Lincoln Red Imps: "V prvom polčase sme podali veľmi dobrý výkon. Mali sme tri situácie, z ktorých sme mohli skórovať. Ak na tejto úrovni takéto šance nevyužijete, súperi vás potrestajú. To sa presne stalo v druhom polčase, keď mal Slovan päť šancí a dal dva góly.

To bolo rozhodujúce, Slovan nás potrestal. Slovanu gratulujem k zaslúženému víťazstvu. Má silný tím, to ukázal aj v predchádzajúcich zápasoch s nami. Dnes síce nehral Vladimír Weiss ml., ale Slovan sa s tým dokázal vyrovnať."