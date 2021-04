Slavia má problém na kľúčovom poste. Vyrieši ho Slovák, s ktorým sa nerátalo?

Českého obrancu obvinil z rasizmu Glen Kamara z Glasgow Rangers. Kúdela by aj tak hrať nemohol, lebo je zranený.

Najväčšie šance má Hromada

Podľa iSport.cz je najväčším kandidátom Slovák Jakub Hromada. Český denník odhadol jeho šance až na 75 percent.

"Nie sme v jednoduchej situácii, na stopérskom poste bude hrať hráč, ktorý tam normálne nehrá. Ale našťastie to vieme s predstihom a máme tri dni na to, aby sme na to hráča pripravili," povedal Trpišovký. Hromadu nepotvrdil ani nevyvrátil.

Hromada je defenzívny stredopoliar a počas svojho pôsobenia v pražskej Slavii v strede obrany v ligovom zápase nikdy nenastúpil. Rodák z Košíc raz alternoval na pravom krídle.



"Avšak s nezvyklým postom drobné skúsenosti má. Pred rokom a pol dusil ofenzívne chúťky Vyšehradu v stretnutí MOL Cupu, stopéra si výnimočne zahral aj počas pôsobenia v Liberci a Plzni. Je najhorúcejším variantom," myslí si iSport.cz.