Tury sa v júni nezastaví. Zo street battle z Montpellieru si odnáša cenné umiestnenie

Úspešný olympionik z Paríža 2024 si na trojdňovom podujatí vybojoval postup do osmičky najlepších, kde vo štvrťfinále zdolal Holanďana Remca Erkelanda 2:1.

Finále bolo čisto francúzske, Garbaccio zdolal Maxa Berguina 2:1. Pre zaujímavosť do osmičky najlepších v tzv. vyraďovacích pretekoch v Montpellieri sa okrem piateho z OH 2024 Turyho dostal už len jeden účastník olympijského finále v disciplíne street.

Bol ním Argentínčan Matias Dell Olio, ktorý neprešiel cez štvrťfinále. Pre porovnanie víťaz z Montpellieru Garbaccio skončil na OH 2024 na 20. mieste.

"Na medzinárodnom evente v Montpellieri sa mi podarilo prebattlovať až do finále, kde som skončil nakoniec na 4. mieste. Makáme ďalej, v júni sa nezastavím. Čaká ma množstvo súťaží, let' s go!," napísal Richard Tury fanúšikom na svojom profile na fejsbúku.

Súťaž v street battle bola súčasťou päťdňového festivalu mestských športov v Montpellieri, na ktorom sa okrem skejtbordistov predstavili aj športovci v disciplínach BMX, breakingu, parkoure, jazde na kolobežkách (scooter) a basketbale 3x3.