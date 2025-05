Tury jazdil medzi legendami aj vďaka značke topánok. Začala ho baviť olympiáda, cieľom je Los Angeles

Stále sa snažím byť malý Rišo, ktorý to začal robiť. Budujú sa a taktiež otváram nové skejtparky, takže v mojej kariére je to nová skúsenosť.

Samozrejme, keby skončím na olympiáde na horšom mieste, tak by to bolo možno iné, ale snažím sa to užívať a baviť sa skejtbordingom.

„Je zaujímavé vidieť, že po sponzorskej stránke prichádza veľa nových spoluprác z iných ako skejtbordingových sfér. Je o mňa väčší záujem, ako tomu bolo doteraz. Je zábavné vidieť, že sa to takto rozbehlo. Nečakal som to.

Som za to vďačný

V tejto disciplíne bol prvým Slovákom pod piatimi kruhmi a napokon sa stal najlepším Európanom.

„Keď som bol malý, tak som sa v tom asi našiel. Ja som bol drevo na iné športy. Je to kus histórie môjho života, neviem, čo by som bez toho bol alebo aká by bola identita.

Drží ma to, asi mi to formuje a buduje celý život. Ja som vďačný za to, že to stále môžem robiť a baví ma to, keďže to už je taká dlhá doba.

Stále mi to príde, že som malý šesťročný ja a rovnako ma to baví. Malo to rôzne cesty, ja som začínal len tak a vôbec som nevedel, či sa tým budem vedieť živiť.

Skúsil som všetko, od uličného skejtbordingu, takého jazdenia len tak, cez súťažné, až po najvyššiu ligu – olympiádu.

Najviac ma v posledných rokoch začala baviť olympiáda, šliapať do toho naplno a vyžmýkať zo seba maximum,“ vyjadril sa Tury k svojej 25-ročnej ceste so skejtbordom.