Paríž má na dosah. Skejtbordista Tury dosiahol v Dubaji skvelý výsledok

"Do II. fázy kvalifikácie postupujem z celkového 8. miesta, kde sa stretnem už len so 44 najlepšími z celého sveta. Paríž je skutočne na dosah," napísal Tury na sociálnej sieti Facebook.

"Finále síce nedopadlo podľa mojich predstáv - neodjazdil som čisto ani jednu finálovú jazdu, no podarilo sa mi aspoň zajazdiť dvakrát 'best trick'. Ten mi zabezpečil aj so šťastím skvelé 5. miesto," dodal Tury. Kvalifikačný proces na OH sa uzavrie v júni.