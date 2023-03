Barteková neskrývala veľkú radosť, zvládla boj s ramenom i strelnicou

Finále som mala úplne iné, ako v Dauhe. Snažila som sa ísť do neho agresívne. Dve až tri desiatky výstrelov mi trvalo, kým som si zvykla, že terče boli trochu pomalšie, mávalo to s nimi, takže vietor urobil svoje.

Od druhej desiatky finálového rozstrelu, kedy som sa chytila, sa mi začalo strieľať dobre a mala som v hlave, že už to nepustím. Veľmi sa teším, že sa mi to podarilo, že som chytila tempo a dotiahla to až do víťazného golden hitu," sprostredkoval pre TASR slová Bartekovej jej mediálny manažér Jozef Korbel.