Po veľkých úspechoch vyhorel, už nechcel hrať. Dnes má formu, akú roky nemal

LONDÝN. Keď človek prvýkrát chytí šípky do ruky a začne ich hádzať do terča, zväčša je jeho technika kostrbatá a šípky lietajú kade-tade.

Svoje najlepšie obdobie zažil v rokoch 2015 - 2018, no následne jeho športová forma výrazne klesla. Dôvodov bolo viac.

Tým hlavným bolo, že Gary Anderson už nechcel toľko veľa hrať.

Unavovalo ho cestovanie, chcel sa venovať rodine. Nevenoval dostatok času tréningu a tiež ho trápili bolesti chrbta, pre ktoré odstúpil aj z Premier League.

Pozvánku do tejto elitnej a výberovej súťaže dostal aj vlani, no bilancia päť výhier a pätnásť prehier nebola hodná hráča s prezývkou The Flying Scotsman.