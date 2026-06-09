Mladík z Levíc môže ovládnuť dva rebríčky. Zvráti to posledné kolo Slovenského pohára?

Mestská športová hala v Topoľčanoch opäť privíta najlepších šípkarov Slovenska. Počas víkendu bude hostiť záverečné kolo Slovenského pohára, pričom už tradične je súčasťou programu aj Niké Dart liga.
V prestížnej súťaži zostala v hre osmička najlepších, ktorá od piatku zabojuje turnajovým spôsobom o cenný titul.
Na ten si brúsi zuby viacero hráčov, ktorí v rozhovoroch potvrdili svoje ambície. Či sa však stane víťazom Homola, Hájek, niekto iný alebo svoj titul obháji Rosandič, sa verejnosť dozvie až v sobotu večer.
Súčasťou tohto predstavenia bude svetelná šou s nástupovými pesničkami finalistov, komentovaný prenos či súťaž traf a vyhraj. Náhodne vylosovaný hráč si po trafení správnej kombinácie môže finančne prilepšiť.
V piatok sa odohrá play-off ProZona extraligy juniorov a tradične najviac zápasov sa uskutoční v sobotu, keď je na programe množstvo kategórii.
Začínať sa bude turnajmi mužov v 2. a 3. lige a súbežne s týmito turnajmi sa začne aj turnaj najmladšej kategórie juniorov U13. S hodinovým odstupom potom odštartujú svoj turnaj ženy, juniori U18 a I. liga mužov.
Popoludní, zhruba od 14:30 h, sa začne tzv. B-turnaj - druhá šanca pre tých, ktorým hlavný turnaj ich kategórie nevyšiel a vypadli v prvých kolách.
Ešte pred večerným turnajom dvojíc, ktorý je plánovaný od 20 hodiny, sa odohrá finálová časť hlavných kategórií na streamovanom terči.
Diváci sa budú môcť tešiť na kvalitné finálové súboje v zápasoch kategórie žien, juniorov do 18 rokov, a mužskej 2. a 1. ligy. Tentokrát bude vo finálovej časti zakomponované aj vyvrcholenie Niké Dart Ligy.
Po skončení Slovenského pohára sa uzatvoria celoslovenské rebríčky a tak sa dozvieme, kto sa stane víťazom všetkých kategórií a bude odmenený za celosezónnu snahu.
V mužskej prvej lige kraľuje hráč z AD Dart Clubu Hlohovec Tomislav Rosandič, v druhej lige je to košický hráč Michal Chovan a tretia liga je na špici veľmi vyrovnaná a bude zaujímavé sledovať, kto ju nakoniec ovládne.
U žien sú v popredí Martina Sulovská s Luciou Jankovskou, no čoraz viac im začínajú dýchať na krk aj ďalšie hráčky ako Kormančíková či Šufliarska.
Obe juniorské kategórie (U13 aj U18) zatiaľ vedie Michal Markievič ml. z levického šípkarskeho klubu, a tak má veľmi dobrú šancu na rebríčkový double. V dvojiciach má vynikajúco našliapnuté duo Pivarč/Homola.
Nedeľa klasicky patrí súťaži družstiev a na konci sezóny príde k vyvrcholeniu tejto súťaže, keď sa odohrá play-off majstrovstiev Slovenska. Množstvo tímov má nabité súpisky, preto je ťažké tipovať víťazov.