VIDEO: Kuriózny moment ustál s kamennou tvárou. Rosandič má titul, ktorý mu chýbal

Je účastníkom PDC European Tour, niekoľkonásobný víťaz Slovenských pohárov, turnajov Master, Niké Dart Ligy či líder celoslovenského rebríčka.
Titul z otvorených majstrovstiev Slovenska však Tomislavovi Rosandičovi dlho v zbierke úspechov chýbal - až do soboty 17. januára 2026.
Chorvát, dlhodobo žijúci na Slovensku, triumfoval vo farbách AD Dart Club Hlohovec, keď vo finálovom zápase zdolal mladíka Mateja Čverhu 5:3 na legy.
Čverha finále zdramatizoval
Rosandič vyhral cestou za titulom deväť zápasov, pričom viaceré neboli bezproblémové. Napríklad, hneď v prvom kole bol Lukáš Vanta blízko k cennému skalpu, ale v súboji na štyri víťazné legy prehral 3:4.
Juraj Holub sa dokonca v semifinále predčasne tešil z víťazstva, ale na rozdiel od predošlých zápasov bolo potrebné vyhrať ešte o jeden leg viac.
Rosandič túto situáciu ustál s kamennou tvárou, za stavu 3:4 vyhral nasledujúce dva legy a po finále Niké Dart Ligy ho čakalo druhé sobotné finále.
Do súboja s Čverhom vstúpil veľmi dobre, viedol 3:0 aj 4:1 a hoci sa jeho súper odmietal vzdať, v ôsmom legu rozhodol Rosandič o titul doublom 10.
Napodobnil tak nitrianskeho hráča Juraja Vindiša, ktorý v roku 2023 získal rovnaké double - teda triumf v Niké Dart Lige a tiež na MSR.
Oproti minulému roku sa počet hráčov v hlavnej kategórii zvýšil o 98, teda na 578 mužov. Prekvapením bolo skoré vypadnutie Ota Zmelika už v 2. kole.
Pritom sa zdalo, že má dobrú formu, keďže v piatok večer obhájil svoj titul v kategórii hráčov 55+ rokov. Vo finále dokázal zdolať klubového spoluhráča z Dart Club Dubnica Jozefa Fundáreka.
Ženský titul pre Jankovskú
Národný šampionát prilákal do Mestskej športovej haly v Topoľčanoch rekordný počet účastníkov, čo opäť potvrdzuje stúpajúci záujem o tento šport.
Už do piatkového warm up turnaja sa zapojilo až 220 hráčov. Vrcholom bolo finále, v ktorom si Košičan Gabriel Váraljay poradil s Oliverom Novotným.
VIDEO: Finálový program na MSR v šípkach 2026
Štvrťfinálovou prehrou obhajkyne titulu Martiny Sulovskej sa v ženskom turnaji otvorila cesta jej najväčšej rebríčkovej rivalke Lucii Jankovskej.
Šesť výhier v rade prinieslo titul hráčke 1. DC Brezno, ktorá vo finále predviedla svoj najlepší výkon a ukončila ho s priemerom nad 75 bodov na tri šípky.
Pred jej výkonom sa musela skloniť tiež veľmi dobre hrajúca Anita Szanyová. Majsterke SR spred dvoch sezón Kataríne Nagyovej a ešte juniorskej hráčke Alexandre Vavrovičovej sa ušli poháre za tretie miesta.
Rosandič mal hetrik na dosah
Medzi 74 chlapcami v kategórii do 18 rokov sa najviac darilo Petrovi Adamcovi ml., ktorý okrem iných, vyradil v semifinále aj jednotku rebríčkov U13 a zároveň U18 Michala Markieviča ml.
Vo finále sa Adamec stretol s Martinom Brindzkom, ktorý hrá v U18 poslednú sezónu, a tak to bola jeho posledná šanca získať titul v tejto kategórii. Sústredeným výkonom mu to však Adamec nedovolil a porazil ho 4:2.
V dievčenskej kategórii sa tešila medailistka ženského turnaja Alexandra Vavrovičová, keď ovládla dievčenské finále proti Eme Ružbackej 4:3.
VIDEO: Zostrih z majstrovstiev Slovenska v šípkach 2026
Ružbacká si napravila chuť v mladšej kategórii do 13 rokov, keď si v súboji o slovenský titul poradila s kamarátkou z tímu Emou Olejníkovou.
Súčasťou MSR bola tradične aj súťaž dvojíc. Martin Ziman sa po dlhej pauze po zlomenine päty vrátil vo veľkom štýle a spolu s Gergelym Szigetim nedovolili Rosandičovi získať tretí titul v jednom dni.
Rosandič hral po boku Jurija Gosara, ale vo finále museli prijať prehru 1:3. Pre Zimana to bola náplasť po veľmi skoro vypadnutí v hlavnom turnaji.
Pre rýchlo vypadnutých sa odohrali aj tzv. B-turnaje, v ktorých sa tešili Jozef Vavrek, Klaudia Martvoňová a junior Marsel Koller.
Výsledky hlavných kategórii MSR 2026
Muži (578 hráčov):
- Tomislav Rosandič (AD Dart Club Hlohovec)
- Matej Čverha (Šípkarsky klub Bardejov)
- Juraj Holub (Dart Club Nové Zámky) a Nikolaj Bovan (DC Trezor Brezová pod Bradlom)
Ženy (64):
- Lucia Jankovská (1.DC Brezno)
- Anita Szanyová (Šípkarsky Klub Levice)
- Katarína Nagyová (Dart Club Dubnica) a Alexandra Vavrovičová (Dart Club Nitra)
Juniori do 18 rokov (74):
- Peter Adamec ml. (AD Dart Club Hlohovec)
- Martin Brindzko (Good Darts Prešov)
- Michal Markievič ml. (Šípkarsky klub Levice) a Sebastián Mravec (Dart Club Vištuk)
Juniorky do 18 rokov (16):
- Alexandra Vavrovičová (Dart Club Nitra)
- Ema Ružbacká (JPR Darts Club Spišská Nová Ves)
- Viktória Košecká (AD Dart Club Hlohovec) a Bibiána Bugyiová (Mestský klub v šípkach Nováky)
Juniori do 13 rokov (25):
- Kristián Adamec (AD Dart Club Hlohovec)
- Alex Mošat (Dart Club Vištuk)
- Dominik Horňák (Dart Point Trenčín) a Marek Tomšík ml. (Dart Club Nové Zámky)
Juniorky do 13 rokov (9):
- Ema Ružbacká (JPR Darts Club Spišská Nová Ves)
- Ema Olejníková (JPR Darts Club Spišská Nová Ves)
- Viktória Košecká (AD Dart Club Hlohovec) a Stela Bobrovská (Dart Club Nitra)
Hráči do 23 rokov (62):
- Martin Brindzko (Good Darts Prešov)
- Adam Bartoš (Šípky – Oko Senica)
- Alex Mjartan (Mestský klub v šípkach Nováky) a Sebastián Mravec (Dart Club Vištuk)
Hráči nad 55 rokov (40):
- Oto Zmelík (Dart Club Dubnica)
- Jozef Fundárek (Dart Club Dubnica)
- Peter Trabalka (DC Poprad) a Miroslav Valach (Mestský klub v šípkach Nováky)
Súťaž dvojíc (150):
- Gergely Szigeti, Martin Ziman (Dart Club Nové Zámky, Šípkarsky Klub Levice)
- Tomislav Rosandič, Jurij Gosár (obaja AD Dart Club Hlohovec)
- Ivan Čulák, Róbert Tükör a Ján Sliacky, Jakub Vrábel (všetci DC Podunajské Biskupice)