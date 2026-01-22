VIDEO: Kuriózny moment ustál s kamennou tvárou. Rosandič má titul, ktorý mu chýbal

Tomislav Rosandič (druhý sprava) sa stal majstrom Slovenska v šípkach 2026.
Tomislav Rosandič (druhý sprava) sa stal majstrom Slovenska v šípkach 2026.
Topoľčany opäť hostili majstrovstvá Slovenska v šípkach.

Je účastníkom PDC European Tour, niekoľkonásobný víťaz Slovenských pohárov, turnajov Master, Niké Dart Ligy či líder celoslovenského rebríčka. 

Titul z otvorených majstrovstiev Slovenska však Tomislavovi Rosandičovi dlho v zbierke úspechov chýbal - až do soboty 17. januára 2026. 

Chorvát, dlhodobo žijúci na Slovensku, triumfoval vo farbách AD Dart Club Hlohovec, keď vo finálovom zápase zdolal mladíka Mateja Čverhu 5:3 na legy.

Čverha finále zdramatizoval

Rosandič vyhral cestou za titulom deväť zápasov, pričom viaceré neboli bezproblémové. Napríklad, hneď v prvom kole bol Lukáš Vanta blízko k cennému skalpu, ale v súboji na štyri víťazné legy prehral 3:4. 

Juraj Holub sa dokonca v semifinále predčasne tešil z víťazstva, ale na rozdiel od predošlých zápasov bolo potrebné vyhrať ešte o jeden leg viac.

Rosandič túto situáciu ustál s kamennou tvárou, za stavu 3:4 vyhral nasledujúce dva legy a po finále Niké Dart Ligy ho čakalo druhé sobotné finále.

Do súboja s Čverhom vstúpil veľmi dobre, viedol 3:0 aj 4:1 a hoci sa jeho súper odmietal vzdať, v ôsmom legu rozhodol Rosandič o titul doublom 10. 

Napodobnil tak nitrianskeho hráča Juraja Vindiša, ktorý v roku 2023 získal rovnaké double - teda triumf v Niké Dart Lige a tiež na MSR. 

Oproti minulému roku sa počet hráčov v hlavnej kategórii zvýšil o 98, teda na 578 mužov. Prekvapením bolo skoré vypadnutie Ota Zmelika už v 2. kole.

Pritom sa zdalo, že má dobrú formu, keďže v piatok večer obhájil svoj titul v kategórii hráčov 55+ rokov. Vo finále dokázal zdolať klubového spoluhráča z Dart Club Dubnica Jozefa Fundáreka. 

Ženský titul pre Jankovskú

Národný šampionát prilákal do Mestskej športovej haly v Topoľčanoch rekordný počet účastníkov, čo opäť potvrdzuje stúpajúci záujem o tento šport.

Už do piatkového warm up turnaja sa zapojilo až 220 hráčov. Vrcholom bolo finále, v ktorom si Košičan Gabriel Váraljay poradil s Oliverom Novotným. 

VIDEO: Finálový program na MSR v šípkach 2026

Štvrťfinálovou prehrou obhajkyne titulu Martiny Sulovskej sa v ženskom turnaji otvorila cesta jej najväčšej rebríčkovej rivalke Lucii Jankovskej. 

Šesť výhier v rade prinieslo titul hráčke 1. DC Brezno, ktorá vo finále predviedla svoj najlepší výkon a ukončila ho s priemerom nad 75 bodov na tri šípky. 

Pred jej výkonom sa musela skloniť tiež veľmi dobre hrajúca Anita Szanyová. Majsterke SR spred dvoch sezón Kataríne Nagyovej a ešte juniorskej hráčke Alexandre Vavrovičovej sa ušli poháre za tretie miesta.

Rosandič mal hetrik na dosah

Medzi 74 chlapcami v kategórii do 18 rokov sa najviac darilo Petrovi Adamcovi ml., ktorý okrem iných, vyradil v semifinále aj jednotku rebríčkov U13 a zároveň U18 Michala Markieviča ml.  

Vo finále sa Adamec stretol s Martinom Brindzkom, ktorý hrá v U18 poslednú sezónu, a tak to bola jeho posledná šanca získať titul v tejto kategórii. Sústredeným výkonom mu to však Adamec nedovolil a porazil ho 4:2.

V dievčenskej kategórii sa tešila medailistka ženského turnaja Alexandra Vavrovičová, keď ovládla dievčenské finále proti Eme Ružbackej 4:3. 

VIDEO: Zostrih z majstrovstiev Slovenska v šípkach 2026

Ružbacká si napravila chuť v mladšej kategórii do 13 rokov, keď si v súboji o slovenský titul poradila s kamarátkou z tímu Emou Olejníkovou. 

Súčasťou MSR bola tradične aj súťaž dvojíc. Martin Ziman sa po dlhej pauze po zlomenine päty vrátil vo veľkom štýle a spolu s Gergelym Szigetim nedovolili Rosandičovi získať tretí titul v jednom dni.

Rosandič hral po boku Jurija Gosara, ale vo finále museli prijať prehru 1:3. Pre Zimana to bola náplasť po veľmi skoro vypadnutí v hlavnom turnaji.

Pre rýchlo vypadnutých sa odohrali aj tzv. B-turnaje, v ktorých sa tešili Jozef Vavrek, Klaudia Martvoňová a junior Marsel Koller.

Výsledky hlavných kategórii MSR 2026

Muži (578 hráčov):

  1. Tomislav Rosandič (AD Dart Club Hlohovec)
  2. Matej Čverha (Šípkarsky klub Bardejov)
  3. Juraj Holub (Dart Club Nové Zámky) a Nikolaj Bovan (DC Trezor Brezová pod Bradlom)

Ženy (64):

  1. Lucia Jankovská (1.DC Brezno)
  2. Anita Szanyová (Šípkarsky Klub Levice)
  3. Katarína Nagyová (Dart Club Dubnica) a Alexandra Vavrovičová (Dart Club Nitra)

Juniori do 18 rokov (74):

  1. Peter Adamec ml. (AD Dart Club Hlohovec)
  2. Martin Brindzko (Good Darts Prešov)
  3. Michal Markievič ml. (Šípkarsky klub Levice) a Sebastián Mravec (Dart Club Vištuk)

Juniorky do 18 rokov (16):

  1. Alexandra Vavrovičová (Dart Club Nitra)
  2. Ema Ružbacká (JPR Darts Club Spišská Nová Ves)
  3. Viktória Košecká (AD Dart Club Hlohovec) a Bibiána Bugyiová (Mestský klub v šípkach Nováky)

Juniori do 13 rokov (25):

  1. Kristián Adamec (AD Dart Club Hlohovec)
  2. Alex Mošat (Dart Club Vištuk)
  3. Dominik Horňák (Dart Point Trenčín) a Marek Tomšík ml. (Dart Club Nové Zámky)

Juniorky do 13 rokov (9):

  1. Ema Ružbacká (JPR Darts Club Spišská Nová Ves)
  2. Ema Olejníková (JPR Darts Club Spišská Nová Ves)
  3. Viktória Košecká (AD Dart Club Hlohovec) a Stela Bobrovská (Dart Club Nitra)

Hráči do 23 rokov (62):

  1. Martin Brindzko (Good Darts Prešov)
  2. Adam Bartoš (Šípky – Oko Senica)
  3. Alex Mjartan (Mestský klub v šípkach Nováky) a Sebastián Mravec (Dart Club Vištuk)

Hráči nad 55 rokov (40):

  1. Oto Zmelík (Dart Club Dubnica)
  2. Jozef Fundárek (Dart Club Dubnica)
  3. Peter Trabalka (DC Poprad) a Miroslav Valach (Mestský klub v šípkach Nováky)

Súťaž dvojíc (150):

  1. Gergely Szigeti, Martin Ziman (Dart Club Nové Zámky, Šípkarsky Klub Levice) 
  2. Tomislav Rosandič, Jurij Gosár (obaja AD Dart Club Hlohovec)
  3. Ivan Čulák, Róbert Tükör a Ján Sliacky, Jakub Vrábel (všetci DC Podunajské Biskupice)

