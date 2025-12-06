Dvaja hráči sú naďalej bez prehry. Záverečné kolo sľubuje drámu v boji o play-off

V pondelok 8. decembra sa v Nových Zámkoch odohrá tretí a zároveň posledný hrací deň základnej časti jesennej edície Niké Dart Ligy 2025/2026.
Hrať sa bude až v deviatich hracích častiach, ktoré definitívne určia postupovú osmičku do play-off. To prebehne počas januárových majstrovstiev Slovenska.
Šestica najvyššie postavených hráčov v tabuľke si zároveň zaistí automatickú miestenku do jarnej edície tejto prestížnej súťaže.
Päticu hráčov delia dva body
Najlepšiu pozíciu má hlohovecký hráč Tomislav Rosandič. Tabuľke kraľuje s 15 bodmi a po ôsmich odohratých zápasoch ešte nepozná chuť prehry.
Bez prehry je stále aj Ľuboš Pivarč, ktorý však vďaka najvyššiemu počtu remíz zo všetkých účastníkov (4) stráca na lídra tri body.
VIDEO: Zábery z 2. hracieho dňa Niké Dart Ligy 2025/2026
Veľmi dobrú pozíciu pred záverečným hracím dňom majú aj 11-bodoví hráči Štefan Hájek a Juraj Vindiš. Všetci menovaní majú do play-off dobre nakročené a pred vyraďovačkou budú chcieť získať čo najvýhodnejšiu pozíciu.
Tuhý boj o postup budú zvádzať hráči zo stredu tabuľky a každé jedno zaváhanie ich môže stať miesto vo štvrťfinále. Pätica hráčov (Rajnoha, Čverha, Mika, Zatko a Homola) je v rozmedzí dvoch bodov, čo je jedno víťazstvo.
Šancu má stále aj posledný
Trojica Čulák, Bača a Sekereš bude musieť veľmi zabrať, ak chce v súťaži pokračovať. Na poslednom 12. mieste je zatiaľ bez jedinej výhry Jozef Sekereš, no stále má teoretickú šancu, že sa do osmičky prebojuje.
Aj v Nových Zámkoch sa predstavia dvaja vyzývatelia.
Účasťou vo finále warm-up turnaja na 2. Slovenskom pohári si túto možnosť vybojovali Mário Kolek zo Šenkvíc a jeho premožiteľ Patrik Vozárik (DC Nitra).
Program 3. hracieho dňa
- 1. časť: Rosandič - Rajnoha, Homola - Vindiš, Mika - Čulák, Zatko - Sekereš
- 2. časť: Pivarč - Hájek, Čverha - Kolek, Bača - Vozárik, Rosandič - Homola
- 3. časť: Mika - Rajnoha, Zatko - Vindiš, Pivarč - Čulák, Sekereš - Kolek
- 4. časť: Hájek - Vozárik, Čvehra - Bača, Rosandič - Mika, Zatko - Homola
- 5. časť: Pivarč - Rajnoha, Vindiš - Kolek, Čulák - Vozárik, Sekereš - Bača
- 6. časť: Hájek - Čverha, Rosandič - Zatko, Pivarč - Mika, Homola - Kolek
- 7. časť: Rajnoha - Vozárik, Vindiš - Bača, Čulák - Čverha, Sekereš - Hájek
- 8. časť: Rosandič - Pivarč, Zatko - Kolek, Mika - Vozárik, Homola - Bača
- 9. časť: Rajnoha - Čvehra, Vindiš - Hájek, Čulák - Sekereš
Ťahákom dlhého večera, v ktorom hráči odohrajú po päť zápasov, môže byť súboj o čelo tabuľky medzi Rosandičom a jeho prenasledovateľom Pivarčom.
Proti sebe sa postavia v predposlednej hracej časti, pre oboch to bude posledný zápas, a tak uvidíme, či doňho obaja vstúpia ako nezdolaní.
Dôležitý súboj prebehne medzi deviatym (prvým nepostupujúcim, pozn.) Homolom a Zatkom, ktorý je usadený na ôsmej priečke. Oboch delí bod.
Homola zaznamenal doposiaľ druhý najvyšší priemer, je jednoznačne najlepší v skórovaní 180-tok, ktorých má štrnásť, no Zatko je skúseným hráčom, s ktorým treba počítať. Je tiež víťazom jarnej časti z roku 2024.
Tabuľka Niké Dart Ligy
P.
Meno
Z
V
R
P
Skóre
Premier
180
Body
1.
Tomislav Rosandič
8
7
1
0
47:22
77,89
6
15
2.
Ľuboš Pivarč
8
4
4
0
44:27
78,84
5
12
3.
Juraj Vindiš
8
4
3
1
43:32
77,92
5
11
4.
Štefan Hájek
8
5
1
2
41:33
76,33
6
11
5.
Miroslav Rajnoha
8
4
1
3
38:29
75,00
9
9
6.
Matej Čverha
8
3
3
2
39:34
77,71
7
9
7.
František Mika
8
3
2
3
34:36
74,04
4
8
8.
Vladimír Zatko
8
4
0
4
30:35
76,57
6
8
9.
Martin Homola
8
2
3
3
32:40
78,15
14
7
10.
Ivan Čulák
8
1
2
5
31:43
71,77
1
4
11.
Marek Bača
8
1
2
5
26:42
72,37
8
4
12.
Jozef Sekereš
8
0
3
5
33:45
73,43
7
3