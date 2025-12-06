Dvaja hráči sú naďalej bez prehry. Záverečné kolo sľubuje drámu v boji o play-off

Šípkar Tomislav Rosandič.
Šípkar Tomislav Rosandič. (Autor: Slovak Steel Darts)
6. dec 2025 o 13:10
Niké Dart Ligy spozná v Nových Zámkoch všetkých štvrťfinalistov.

V pondelok 8. decembra sa v Nových Zámkoch odohrá tretí a zároveň posledný hrací deň základnej časti jesennej edície Niké Dart Ligy 2025/2026. 

Hrať sa bude až v deviatich hracích častiach, ktoré definitívne určia postupovú osmičku do play-off. To prebehne počas januárových majstrovstiev Slovenska. 

Šestica najvyššie postavených hráčov v tabuľke si zároveň zaistí automatickú miestenku do jarnej edície tejto prestížnej súťaže.

Päticu hráčov delia dva body

Najlepšiu pozíciu má hlohovecký hráč Tomislav Rosandič. Tabuľke kraľuje s 15 bodmi a po ôsmich odohratých zápasoch ešte nepozná chuť prehry. 

Bez prehry je stále aj Ľuboš Pivarč, ktorý však vďaka najvyššiemu počtu remíz zo všetkých účastníkov (4) stráca na lídra tri body.

VIDEO: Zábery z 2. hracieho dňa Niké Dart Ligy 2025/2026

Veľmi dobrú pozíciu pred záverečným hracím dňom majú aj 11-bodoví hráči Štefan Hájek a Juraj Vindiš. Všetci menovaní majú do play-off dobre nakročené a pred vyraďovačkou budú chcieť získať čo najvýhodnejšiu pozíciu.

Tuhý boj o postup budú zvádzať hráči zo stredu tabuľky a každé jedno zaváhanie ich môže stať miesto vo štvrťfinále. Pätica hráčov (Rajnoha, Čverha, Mika, Zatko a Homola) je v rozmedzí dvoch bodov, čo je jedno víťazstvo.

Šancu má stále aj posledný

Trojica Čulák, Bača a Sekereš bude musieť veľmi zabrať, ak chce v súťaži pokračovať. Na poslednom 12. mieste je zatiaľ bez jedinej výhry Jozef Sekereš, no stále má teoretickú šancu, že sa do osmičky prebojuje.

Aj v Nových Zámkoch sa predstavia dvaja vyzývatelia.

Účasťou vo finále warm-up turnaja na 2. Slovenskom pohári si túto možnosť vybojovali Mário Kolek zo Šenkvíc a jeho premožiteľ Patrik Vozárik (DC Nitra).

Program 3. hracieho dňa

  • 1. časť: Rosandič - Rajnoha, Homola - Vindiš, Mika - Čulák, Zatko - Sekereš
  • 2. časť: Pivarč - Hájek, Čverha - Kolek, Bača - Vozárik, Rosandič - Homola
  • 3. časť: Mika - Rajnoha, Zatko - Vindiš, Pivarč - Čulák, Sekereš - Kolek
  • 4. časť: Hájek - Vozárik, Čvehra - Bača, Rosandič - Mika, Zatko - Homola
  • 5. časť: Pivarč - Rajnoha, Vindiš - Kolek, Čulák - Vozárik, Sekereš - Bača
  • 6. časť: Hájek - Čverha, Rosandič - Zatko, Pivarč - Mika, Homola - Kolek
  • 7. časť: Rajnoha - Vozárik, Vindiš - Bača, Čulák - Čverha, Sekereš - Hájek
  • 8. časť: Rosandič - Pivarč, Zatko - Kolek, Mika - Vozárik, Homola - Bača
  • 9. časť: Rajnoha - Čvehra, Vindiš - Hájek, Čulák - Sekereš

Ťahákom dlhého večera, v ktorom hráči odohrajú po päť zápasov, môže byť súboj o čelo tabuľky medzi Rosandičom a jeho prenasledovateľom Pivarčom. 

Proti sebe sa postavia v predposlednej hracej časti, pre oboch to bude posledný zápas, a tak uvidíme, či doňho obaja vstúpia ako nezdolaní. 

Dôležitý súboj prebehne medzi deviatym (prvým nepostupujúcim, pozn.) Homolom a Zatkom, ktorý je usadený na ôsmej priečke. Oboch delí bod. 

Homola zaznamenal doposiaľ druhý najvyšší priemer, je jednoznačne najlepší v skórovaní 180-tok, ktorých má štrnásť, no Zatko je skúseným hráčom, s ktorým treba počítať. Je tiež víťazom jarnej časti z roku 2024.

Tabuľka Niké Dart Ligy

P.

Meno

Z

V

R

P

Skóre

Premier

180

Body

1.

Tomislav Rosandič

8

7

1

0

47:22

77,89

6

15

2.

Ľuboš Pivarč

8

4

4

0

44:27

78,84

5

12

3.

Juraj Vindiš

8

4

3

1

43:32

77,92

5

11

4.

Štefan Hájek

8

5

1

2

41:33

76,33

6

11

5.

Miroslav Rajnoha

8

4

1

3

38:29

75,00

9

9

6.

Matej Čverha

8

3

3

2

39:34

77,71

7

9

7.

František Mika

8

3

2

3

34:36

74,04

4

8

8.

Vladimír Zatko

8

4

0

4

30:35

76,57

6

8

9.

Martin Homola

8

2

3

3

32:40

78,15

14

7

10.

Ivan Čulák

8

1

2

5

31:43

71,77

1

4

11.

Marek Bača

8

1

2

5

26:42

72,37

8

4

12.

Jozef Sekereš

8

0

3

5

33:45

73,43

7

3

Šípky

