Prinesie ženský turnaj opäť novú víťazku? Hlási sa aj disciplinárka, bude prísnejšia

Slovenská šípkarka Petra Argan.
Slovenská šípkarka Petra Argan. (Autor: Slovak Steel Darts)
Sportnet|5. nov 2026 o 22:00
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Slovenský pohár v šípkach pokračuje v Martine.

Sezóna v steelových šípkach pokračuje počas víkendu 2. podujatím Slovenského pohára. Dejiskom bude tentokrát Športová hala Podháj v Martine.

Sériu viacerých turnajov tradične otvorí piatkový warm-up a uzavrú nedeľňajšie súboje v družstvách. Prinesú najbližšie dni nových šampiónov alebo si zbierku svojich titulov rozšíria známe tváre?

Súčasťou piatkového programu budú aj súboje v ženskej, juniorskej extralige a tiež v prestížnej Niké Dart League, kde po prvom hracom dni dominuje so stopercentnou bilanciou Ľuboš Pivarč.

Diváci sú dozaista zvedaví, ako sa mu bude dariť v ďalších štyroch ligových súbojoch a následne v sobotňajšom turnaji I. mužskej ligy. 

Víťazstvo zo Spišskej Novej Vsi bude obhajovať Tomislav Rosandič (AD Darts Club Hlohovec), ktorý vo finále zdolal Vladimíra Zatka.

Kompletný program 2. kola Slovenského pohára v šípkach v Martine 2026.
Kompletný program 2. kola Slovenského pohára v šípkach v Martine 2026. (Autor: Slovak Steel Darts)

V polovici septembra sa zrodilo prekvapenie v ženskej kategórii, v ktorej sa prvýkrát tešila z víťazstva Petra Agan. Zároveň je líderkou rebríčka, čo budú chcieť zmeniť druhá Nina Stašková či tretia Martina Sulovská.

V kategórii juniorov do 18 rokov zatiaľ rebríčku kraľujú levickí hráči Maxim Paľaga s Michalom Markievičom ml. a aj tu bude zaujímavé sledovať, či si svoje pozície dokážu udržať v nabitej konkurencii.

Všetky sobotné finálové zápasy sa uskutočnia od 17:30 h a fanúšikovia si ich budú môcť vychutnať aj vďaka komentovanému streamu z hlavného terča. 

Nedeľný program obstará druhý kvalifikačný deň Majstrovstiev Slovenska družstiev, keď si to rekordných 77 prihlásených párov rozdá v zápasoch skupín o ďalšie dôležité body v boji o postup.

Zároveň oficiálna stránka ZŠO pre steelové šípky upozorňuje, že Disciplinárna komisia zaregistrovala na predošlom SP viacero porušení dress codu, pred čím si už nechce zatvárať oči a bude to prísnejšie posudzovať.

Šípky

    Slovenská šípkarka Petra Argan.
    Slovenská šípkarka Petra Argan.
    Prinesie ženský turnaj opäť novú víťazku? Hlási sa aj disciplinárka, bude prísnejšia
    dnes 22:00
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