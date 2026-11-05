Prinesie ženský turnaj opäť novú víťazku? Hlási sa aj disciplinárka, bude prísnejšia

Sezóna v steelových šípkach pokračuje počas víkendu 2. podujatím Slovenského pohára. Dejiskom bude tentokrát Športová hala Podháj v Martine.
Sériu viacerých turnajov tradične otvorí piatkový warm-up a uzavrú nedeľňajšie súboje v družstvách. Prinesú najbližšie dni nových šampiónov alebo si zbierku svojich titulov rozšíria známe tváre?
Súčasťou piatkového programu budú aj súboje v ženskej, juniorskej extralige a tiež v prestížnej Niké Dart League, kde po prvom hracom dni dominuje so stopercentnou bilanciou Ľuboš Pivarč.
Diváci sú dozaista zvedaví, ako sa mu bude dariť v ďalších štyroch ligových súbojoch a následne v sobotňajšom turnaji I. mužskej ligy.
Víťazstvo zo Spišskej Novej Vsi bude obhajovať Tomislav Rosandič (AD Darts Club Hlohovec), ktorý vo finále zdolal Vladimíra Zatka.
V polovici septembra sa zrodilo prekvapenie v ženskej kategórii, v ktorej sa prvýkrát tešila z víťazstva Petra Agan. Zároveň je líderkou rebríčka, čo budú chcieť zmeniť druhá Nina Stašková či tretia Martina Sulovská.
V kategórii juniorov do 18 rokov zatiaľ rebríčku kraľujú levickí hráči Maxim Paľaga s Michalom Markievičom ml. a aj tu bude zaujímavé sledovať, či si svoje pozície dokážu udržať v nabitej konkurencii.
Všetky sobotné finálové zápasy sa uskutočnia od 17:30 h a fanúšikovia si ich budú môcť vychutnať aj vďaka komentovanému streamu z hlavného terča.
Nedeľný program obstará druhý kvalifikačný deň Majstrovstiev Slovenska družstiev, keď si to rekordných 77 prihlásených párov rozdá v zápasoch skupín o ďalšie dôležité body v boji o postup.
Zároveň oficiálna stránka ZŠO pre steelové šípky upozorňuje, že Disciplinárna komisia zaregistrovala na predošlom SP viacero porušení dress codu, pred čím si už nechce zatvárať oči a bude to prísnejšie posudzovať.