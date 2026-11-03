Favoriti chcú napraviť prekvapivé zaváhania. Obaja však majú veľmi náročný žreb

Jedenásta séria Niké Dart Ligy pokračuje svojím druhým hracím dňom. Tentokrát sa slovenská šípkarska elita presunie do Martina, kde sa v siedmich častiach od 18.00 h odohrá 28 zápasov.
Počas prvého hracieho dňa sa zrodilo viacero prekvapení. Nečakané boli najmä zaváhania favoritov súťaže Tomislava Rosandiča a Martina Homolu.
Obaja dosiahli v štyroch zápasoch bilanciu 1-2-1 a so štyrmi bodmi sú na posledných dvoch priečkach, ktoré zaisťujú účasť v play-off.
Vynikajúce výkony podali vyzývatelia Tükör s Kubiznom, a preto bude zaujímavé sledovať, či ich v martinskej športovej hale napodobia ďalší.
Tentokrát nimi budú Kamil Seman (DC Poprad) a Daniel Oravec (AD Darts Club Hlohovec), ktorí si účasť vybojovali víťazstvom, respektíve finálovou účasťou vo warm-up turnaji prvého Slovenského pohára.
Program 2. hracieho dňa
- 18:00 h: Rosandič - Vindiš, Hájek - Dudek, Holub - Homola, Seman - Zatko
- 18:40 h: Oravec - Pivarč, Mika - Čverha, Purgy - Bovan, Rosandič - Dudek
- 19:20 h: Vindiš - Homola, Hájek - Zatko, Holub - Pivarč, Seman - Čverha
- 20:00 h: Oravec - Bovan, Mika - Purgy, Rosandič - Homola, Dudek - Zatko
- 20:40 h: Vindiš - Pivarč, Hájek - Čverha, Holub - Bovan, Seman - Purgy
- 21:20 h: Oravec - Mika, Rosandič - Zatko, Homola - Pivarč, Dudek - Čverha
- 22:00 h: Vindiš - Bovan, Hájek - Purgy, Holub - Mika, Seman - Oravec
Bez straty bodu kraľuje tabuľke Ľuboš Pivarč. V Spišskej Novej Vsi vyhral všetky zápasy a je tiež autorom najvyššieho zatvorenia legu (164 bodov).
Nasleduje dvojica šesťbodových hráčov. Nitrianska stálica Juraj Vindiš aj popradský hráč Adrián Dudek majú bilanciu tri výhry a jedna prehra.
Na 4. a 5. mieste tabuľky sa nachádzajú hráči z Nových Zámkov Juraj Holub a Štefan Hájek a okrem spomenutej dvojice Rosandič, Homola drží postupové miesto so štyrmi bodmi aj Vladimír Zatko.
Viacnásobný šampión ligy Rosandič má zatiaľ najvyšší priemer na tri šípky a talentovaný mladík Homola je spolu s Pivarčom lídrom v 180-tkách.
Na chvoste tabuľky sú dvaja hráči, ktorí zatiaľ neoslavovali víťazstvo. Nikolaj Bovan má na konte jeden bod za remízu a Marek Purgy je momentálne bez bodu čo bude chcieť určite v Martine napraviť.
Druhý hrací deň nám povie viac o šanciach jednotlivých hráčov vybojovať si play-off. Každý zápas bude dôležitý a všetci budú chcieť uspieť.
Žreb ponúka viacero zaujímavých zápasov. Napríklad, bardejovský súboj František Mika vs. Matej Čverha sa odohrá už v druhej hracej časti.
Nemenej atraktívny bude duel Rosandič vs. Homola. Obaja majú okrem vzájomného súboja veľmi náročný žreb. Rosandiča čakajú aj Vindiš, Dudek a Zatko, zatiaľ čo Homola vyzve Holuba, Vindiša a Pivarča.
Tabuľka Niké Dart Ligy
Meno
Šípkarsky klub
Z
V
R
P
Skóre
Body
1.
Ľuboš Pivarč
Rača
4
4
0
0
24:12
8
2.
Juraj Vindiš
Nitra
4
3
0
1
22:12
6
3.
Adrián Dudek
Poprad
4
3
0
1
22:16
6
4.
Juraj Holub
Nové Zámky
4
2
1
1
19:16
5
5.
Štefan Hájek
Nové Zámky
4
2
1
1
20:18
5
6.
Vladimír Zatko
Nitra
4
1
2
1
21:15
4
7.
Tomislav Rosandič
Hlohovec
4
1
2
1
20:19
4
8.
Martin Homola
Podunajské Biskupice
4
1
2
1
18:18
4
9.
František Mika
Bardejov
4
1
1
2
15:20
3
10.
Matej Čverha
Bardejov
4
1
1
2
15:20
3
11.
Nikolaj Bovan
Brezová pod Bradlom
4
0
1
3
16:23
1
12.
Marek Purgy
Nitra
4
0
0
4
7:24
0