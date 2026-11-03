Favoriti chcú napraviť prekvapivé zaváhania. Obaja však majú veľmi náročný žreb

Slovenský šípkar Martin Homola počas Czech Darts Open 2026.
Slovenský šípkar Martin Homola počas Czech Darts Open 2026. (Autor: PDC Europe/ Sebastian Doppstadt)
Sportnet|3. nov 2026 o 07:00
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Po prvom hracom dni je na čele Ľuboš Pivarč.

Jedenásta séria Niké Dart Ligy pokračuje svojím druhým hracím dňom. Tentokrát sa slovenská šípkarska elita presunie do Martina, kde sa v siedmich častiach od 18.00 h odohrá 28 zápasov. 

Počas prvého hracieho dňa sa zrodilo viacero prekvapení. Nečakané boli najmä zaváhania favoritov súťaže Tomislava Rosandiča a Martina Homolu.

Obaja dosiahli v štyroch zápasoch bilanciu 1-2-1 a so štyrmi bodmi sú na posledných dvoch priečkach, ktoré zaisťujú účasť v play-off.

Vynikajúce výkony podali vyzývatelia Tükör s Kubiznom, a preto bude zaujímavé sledovať, či ich v martinskej športovej hale napodobia ďalší. 

Tentokrát nimi budú Kamil Seman (DC Poprad) a Daniel Oravec (AD Darts Club Hlohovec), ktorí si účasť vybojovali víťazstvom, respektíve finálovou účasťou vo warm-up turnaji prvého Slovenského pohára.

Program 2. hracieho dňa

  • 18:00 h: Rosandič - Vindiš, Hájek - Dudek, Holub - Homola, Seman - Zatko
  • 18:40 h: Oravec - Pivarč, Mika - Čverha, Purgy - Bovan, Rosandič - Dudek
  • 19:20 h: Vindiš - Homola, Hájek - Zatko, Holub - Pivarč, Seman - Čverha
  • 20:00 h: Oravec - Bovan, Mika - Purgy, Rosandič - Homola, Dudek - Zatko
  • 20:40 h: Vindiš - Pivarč, Hájek - Čverha, Holub - Bovan, Seman - Purgy
  • 21:20 h: Oravec - Mika, Rosandič - Zatko, Homola - Pivarč, Dudek - Čverha
  • 22:00 h: Vindiš - Bovan, Hájek - Purgy, Holub - Mika, Seman - Oravec

Bez straty bodu kraľuje tabuľke Ľuboš Pivarč. V Spišskej Novej Vsi vyhral všetky zápasy a je tiež autorom najvyššieho zatvorenia legu (164 bodov). 

Nasleduje dvojica šesťbodových hráčov. Nitrianska stálica Juraj Vindiš aj popradský hráč Adrián Dudek majú bilanciu tri výhry a jedna prehra.

Na 4. a 5. mieste tabuľky sa nachádzajú hráči z Nových Zámkov Juraj Holub a Štefan Hájek a okrem spomenutej dvojice Rosandič, Homola drží postupové miesto so štyrmi bodmi aj Vladimír Zatko. 

Viacnásobný šampión ligy Rosandič má zatiaľ najvyšší priemer na tri šípky a talentovaný mladík Homola je spolu s Pivarčom lídrom v 180-tkách. 

Na chvoste tabuľky sú dvaja hráči, ktorí zatiaľ neoslavovali víťazstvo. Nikolaj Bovan má na konte jeden bod za remízu a Marek Purgy je momentálne bez bodu čo bude chcieť určite v Martine napraviť.

Druhý hrací deň nám povie viac o šanciach jednotlivých hráčov vybojovať si play-off. Každý zápas bude dôležitý a všetci budú chcieť uspieť.  

Žreb ponúka viacero zaujímavých zápasov. Napríklad, bardejovský súboj František Mika vs. Matej Čverha sa odohrá už v druhej hracej časti.

Nemenej atraktívny bude duel Rosandič vs. Homola. Obaja majú okrem vzájomného súboja veľmi náročný žreb. Rosandiča čakajú aj Vindiš, Dudek a Zatko, zatiaľ čo Homola vyzve Holuba, Vindiša a Pivarča.

Tabuľka Niké Dart Ligy

Meno

Šípkarsky klub

Z

V

R

P

Skóre 

Body

1.

Ľuboš Pivarč

Rača

4

4

0

0

24:12

8

2.

Juraj Vindiš

Nitra

4

3

0

1

22:12

6

3.

Adrián Dudek

Poprad

4

3

0

1

22:16

6

4.

Juraj Holub

Nové Zámky

4

2

1

1

19:16

5

5.

Štefan Hájek

Nové Zámky

4

2

1

1

20:18

5

6.

Vladimír Zatko

Nitra

4

1

2

1

21:15

4

7.

Tomislav Rosandič

Hlohovec

4

1

2

1

20:19

4

8.

Martin Homola

Podunajské Biskupice

4

1

2

1

18:18

4

9.

František Mika

Bardejov

4

1

1

2

15:20

3

10.

Matej Čverha

Bardejov

4

1

1

2

15:20

3

11.

Nikolaj Bovan

Brezová pod Bradlom

4

0

1

3

16:23

1

12.

Marek Purgy

Nitra

4

0

0

4

7:24

0

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    Slovenský šípkar Martin Homola počas Czech Darts Open 2026.
    Slovenský šípkar Martin Homola počas Czech Darts Open 2026.
    Favoriti chcú napraviť prekvapivé zaváhania. Obaja však majú veľmi náročný žreb
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