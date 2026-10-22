VIDEO: Prestížny turnaj sa začal vo veľkom štýle. Hneď v prvom zápase padol záver na deväť šípok

Luke Woodhouse.
Luke Woodhouse. (Autor: REUTERS/Alex Young/Every Second Media)
Sportnet|22. okt 2026 o 21:57
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Aj vďaka tomuto legu si Angličan poradil v úvodnom zápase s Holanďanom Dirkom van Duijvenbodem.

Diváci ani nestihli nasať v hale v Dortmunde atmosféru a už boli svedkami dokonalého legu v šípkach.

Anglický hráč Luke Woodhouse sa už v štvrtom legu úvodného zápasu prestížneho Európean Championship postaral o dokonalý leg zavretý na deväť šípok.

Nasadená deviatka si zvolila najtypickejšiu kombináciu na zavretie tohto legu - sedem šípok do triple 20, raz triple 19 a záver na double 12.

Aj vďaka tomuto legu si Woodhouse poradil v úvodnom zápase s Holanďanom Dirkom van Duijvenbodem 6:3 na legy.

Napínavý duel odohral populárny Stephen Bunting, ktorý si poradil s Dannym Noppertom 6:5.

VIDEO: Zavretie Lukea Woodhousa na deväť šípok

Angličan si na posledné tri šípky nechal 160, ktoré sa mu podarilo zavrieť a oslavuje postup do ďalšieho kola.

European Championship je prestížny turnaj, ktorý sa radí do kategórie major. Hráči sú nasadzovaní podľa výkonov na podujatiach European Tour, ktorá v júni po prvýkrát zavítala aj do Bratislavy.

Nasadenou jednotkou na turnaji je Ross Smith. O titul bude bojovať aj svetová jednotka Luke Littler, ktorý však bude v pavúku ako jedenástka. Posledným, 32. hráčom, je Čech Karel Sedláček.

Šípky

    Luke Woodhouse.
    Luke Woodhouse.
    VIDEO: Prestížny turnaj sa začal vo veľkom štýle. Hneď v prvom zápase padol záver na deväť šípok
    št 21:57
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