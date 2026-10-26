Littler nedotiahol obrat, senzačne ho vyradil Poliak. Ani on však titul nezískal

Anglický šípkar Ross Smith si druhýkrát v kariére vybojoval titul na prestížnom turnaji European Championship.
V nedeľnom finále na podujatí v Dortmunde zdolal domáceho hráča Martina Schindlera 11:8.
Tridsaťsedemročný Smith sa prvýkrát tešil z triumfu v roku 2022. O senzáciu sa v Nemecku postaral Poliak Krzysztof Ratajski, ktorý vo štvrťfinále vyradil úradujúceho dvojnásobného majstra sveta Lukea Littlera (10:6).
Littler za nepriaznivého stavu 2:8 dokázal získať štyri legy po sebe, ale napokon obrat proti "poľskému orlovi" nedotiahol do úspešného konca.
VIDEO: Semifinále a finále podujatia
European Championship sa radí do kategórie major. Hráči sú nasadzovaní podľa výkonov na podujatiach European Tour, ktorá v júni po prvýkrát zavítala aj do Bratislavy.