Gratuloval mu Maguire, legendu pritiahol k televízii. Littler očaril svet ďalšou senzáciou

LONDÝN. Najbližších 40 rokov sa nesnažte hrať súťažne šípky. Aj toto bola reakcia niektorých ľudí, keď videli, čo dokázal stále len tínedžer a šampión v jednej osobe. Luke Littler ovládol prestížnu súťaž Premier League a po výhre 11:7 vo finále proti svetovej jednotke Lukeovi Humphriesovi, sa stal najmladším víťazom tohto podujatia. Vyvrátil tak všetky tvrdenia pochybovačov, ktorí vraveli, že do Premier League nepatrí a že majstrovstvá sveta boli len zhluk náhod.

"Chcem povedať jednu vec - pre všetkých pochybovačov: Práve som zdvihol trofej, už o mne nepochybujte.

Boli to len zvláštne pocity ľudí, ktorí hovorili, že nie som dosť dobrý. Dostal som sa do finále MS a vybrali ma sem. Ja som prijal pozvánku a išiel som to vyhrať," povedal pre Sky Sports. VIDEO: Zostrih finálového večera Premier League 2024

Najlepší večer v živote Šípkarsky ošiaľ okolo anglického mladíka trvá približne 150 dní, no počas nich už dokázal vyhrať niekoľko turnajov. Tento sa však radí k jeho zatiaľ najväčším úspechom. "Na sto percent to je najlepší večer v mojom živote," povedal. Po výhre neskrýval 17-ročný Littler emócie, ktoré zdieľal so svojimi rodičmi priamo v londýnskej O2 Arene.

Luke Littler v objatí so svojimi rodičmi po zisku titulu v Premier League. (Autor: TASR/PA via AP)

"Vždy, keď niečo vyhrám a idem k nim, všetky emócie sa dostanú von. Moja mama a otec do mňa vložili svoje vlastné peniaze, zohnali mi sponzorov, ktorých mám dnes, a ja sa im nemôžem dostatočne poďakovať," uviedol. V jedenástom legu finále si Littler okorenil svoje víťazstvo aj záverom na deväť šípok. Zvolil tradičnú kombináciu s finišom na double 12.

Priznal, že je to pre neho veľmi náročná kombinácia. "Ak hrám triple 20, rozmýšľam, či trafím triple 19. Je to jedna z najťažších vecí, ak hráte triple dole a potom prechádzate na double 12," spomenul. VIDEO: Luke Littler a jeho perfektný leg

Bolo to pre neho zároveň aj povzbudenie. "Hovoril som si, nech nevypustím všetku energiu, tak som si dal trochu 'come on'," konkretizoval. Do prestávky si chcel urobiť náskok, pretože súrne potreboval ísť na toaletu. Zabral však až po nej. Po legendárnom Philovi Taylorovi sa stal len druhým hráčom, ktorý dokázal uhrať perfektný leg vo finále Premier League. Šialený talent, odkázal Maguire Littler sa netají tým, že je veľkým fanúšikom Manchestru United. Na sociálnej sieti mu v komentároch gratuloval aj klub. Mladík bude najbližšie v úlohe fanúšika. "Diabli" hrajú finále anglického FA Cupu, v ktorom vyzvú svojho rivala z Manchestru City už v sobotu, 25. mája.

K úspechu mu zagratuloval aj hviezdny obranca tímu Harry Maguire. "Odkedy som mu ukázal, ako má hrať, nevedie si vôbec zle. Neuveriteľné. Šialený talent," vtipne zareagoval na sociálnej sieti. Ku gratulantom v komentároch sa pridali aj legendárny anglický kanonier Wayne Rooney či Ryan Yates z Nottinghamu Forest.

Luke Littler sa teší zo zisku titulu v Premier League. (Autor: TASR/PA via AP)

Vrátil sa k sledovaniu v TV Littler je zázrakom v šípkarskom svete. Za svoje celkové víťazstvo v Premier League zinkasoval prémiu 275-tisíc libier. O jeho vzostupe hovoria, prirodzene, všetci. K úspechu sa vyjadrila aj ikona šípkarskeho sveta a historicky najlepší hráč Phil Taylor.

"Myslím si, že je úplne fantastický a viem, že mu kryjú chrbát aj ostatní profesionáli, čo rád vidím," povedal Taylor v rozhovore pre talkSPORT. Šestnásťnásobný majster sveta priznal, že výkony Littlera ho prinútili opäť sledovať šípky v televízii. "Na šípky som sa veľmi nepozeral, nezaujímali ma a on ma prinútil, aby som sa na ne opäť začal pozerať," doplnil.

Legendárny anglický šípkar Phil Taylor na MS 2018. (Autor: Reuters)