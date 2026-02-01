Littler získal cenný titul, ktorý mu chýbal. Som úplne zničený, vravel po finálovej dráme

World Masters 2026 - finále
Luke Littler - Luke Humphries 6:5
(skóre setov: 1:2, 2:1, 2:0, 2:1, 1:2, 0:2, 2:1, 1:2, 1:2, 2:0, 2:0)
Štatistiky zápasu:
- Hody 180: 13-12
- Hody 140 a viac: 25-27
- Hody 100 a viac: 33-34
- Úspešnosť double: 37,21 % - 46,43 %
- Najvyššie zatvorenie: 153 - 108
- Priemer na tri šípky: 104,72 - 105,51
- Vyhrané legy: 16-13
Anglický šípkar Luke Littler získal v Milton Keynes jeden z mála veľkých titulov, ktorý mu v devätnástich rokoch chýbal v zbierke jeho úspechov.
V nedeľu triumfoval na World Masters, keď v dramatickom finále zdolal svojho veľkého rivala Lukea Humphriesa po výsledku 6:5 na sety.
Obaja predvádzali v súboji o titul fantastickú hru. Ako prvý síce odskočil Littler, ktorý viedol 3:1, ale následne Humphries dokázal vyrovnať na 3:3, pričom v priebehu šiesteho setu jeho priemer atakoval 110 bodov.
VIDEO: Luke Littler sa stal šampiónom World Masters 2026
Po druhej prestávke prišlo aj niekoľko chýb pri zatváraní, no napokon to bol starší z dvojice Lukeov, ktorý sa v zápase na šesť víťazných setov dostal do vedenia 5:4 a bol blízko k zisku cennej trofeje.
PDC následne pomerne netypicky zaradila reklamnú prestávku, čo koniec koncov malo vplyv na výsledok zápasu. Za tých pár minút sa dokázal lepšie skoncentrovať Littler, vyhral štyri legy po sebe a teda aj finále 6:5.
"Som úplne vyčerpaný a zničený. Keď som išiel do poslednej prestávky, cítil som, že už nemám síl. Nejaké sa mi však ešte podarilo nájsť, bol som úplne sústredený a podarilo sa mi to otočiť," povedal Littler.
Na ceste za prvým titulom z Masters si prešiel aj krušnými chvíľami. Už v prvom kole ho mal na lopate Mike De Decker, ale minul víťaznú šípku na double 11.
V semifinále bol rovnako jeden premenený double od víťazstva Gerwyn Price, ale tesne minul dvojnásobok 20, za čo ho následne Littler vytrestal.
VIDEO: Luke Humphries previedol na turnaji aj 9-šípkový leg
Z turnajov kategórie major tak nevyhral už len European Championship. Zrejme je len otázkou času, kedy ho vyhrá, rovnako ako World Cup of Darts.
Humphries ukončil finále s priemerom 105,51, no napriek tomu neuspel.
Tešiť ho môže aspoň to, že v sobotu predviedol proti Lukeovi Woodhouseovi perfektný 9-šípkový leg a v semifinále zničil Giana van Veena 5:0, čím sa mu čiastočne revanšoval za prehru vo štvrťfinále MS.