Nemec nazbieral proti Dánom až štyri body: Nedokázali sa nadýchnuť

K triumfu pomohol aj brankár Adam Húska, ktorý mal 24 úspešných zákrokov.

"Po zranení Rybára nás drží už päť zápasov, aj keď niektoré nám nevyšli výsledkovo. Ale chytal fantasticky a sme radi, že na ňom môžeme stavať," pochválil Nemec spoluhráča.

Súper Slovákov vo štvrťfinále bol po zápase s Dánskom ešte neznámy, Nemec si však želal Fínov: "Teším sa na peknú halu a keby sme hrali proti Fínom a bola by plná hala, tak by to bol o to väčší zážitok. Uvidíme."