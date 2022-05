Online prenos: Švédsko - Lotyšsko dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní zápasu MS 2022 v Tampere medzi Švédskom a Lotyšskom.



Švédsko si definitívne poistilo postup do najlepšej osmičky nedeľným hladkým triumfom 7:1 nad Nórskom. "Tri korunky" ešte majú príležitosť v prípade plného víťazstva a zakopnutia Fínska ísť do play-off z vedúcej priečky. Pochopiteľne, je to ich cieľ.



Lotyšsko potešila pondelková prehra USA s Českom, pretože ostali v hre o štvrťfinále. Ich postupová pozícia je ťažšia, nakoľko strácajú dva body a nič iné, ako trojbodový úlovok preto neprichádza do úvahy. Lotyšská motivácia na utorkové predpoludnie je mimoriadne vysoká.