Roman po triumfe: Zaslúžili sme si to. Pre tieto zápasy hráme hokej

"Tomáš nás naštartoval, v druhej tretine sa Dáni po štvrtom góle položili. Hrali sme dobre celých 60 minút. Kontrolovali sme zápas, triumf je zaslúžený. Môžeme sa pozerať na to, čo bude ďalej," povedal Roman pre TASR.

Po triumfe 7:1 nad Dánskom vo svojom poslednom zápase v základnej A-skupine ich čaká presun do Tampere, kde na nich vo štvrtok čaká víťaz B-skupiny.

"Dáni mali za sebou náročný zápas s Kanadou, to sme dokázali využiť. Ale hrali sme play off hokej a 'odmakali' sme si to celých 60 minút. A keď bolo treba, tak nás podržal Adam Húska," dodal Roman.

Pred Dánskom varovali tréneri hráčov najmä hrou severanov v obrannom pásme, odkiaľ vyrážali do nebezpečných brejkov.

"Snažili sme sa hrať rýchlo a pokope a vyvarovať sa toho, aby mali prečíslenia. Keď sme hrali rýchlo v pásme, mali s tým problém," povedal Roman.