Online prenos: Kanada - Francúzsko dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Prajem príjemný hokejový večer. Vo fínskych Helsinkách sa o 19:20 stretnú Kanada a Francúzsko.



Kanada je aktuálne v tabuľke na štvrtom mieste, na konte má 12 bodov. Do turnaja vstúpila výborne, vyhrala štyri zápasy v rade, no potom prišli dve zaváhania. Kanaďania podľahli Švajčiarom 3:6, chuť si nenapravili ani v zápase proti Dánsku, ktorému včera večer podľahli 2:3.



Francúzsko svoj základný cieľ, zachrániť sa v elitnej kategórii, splnilo a môže hrať uvoľnene. Bez ohľadu na to, koľko bodov dnes získa alebo nezíska, skončí v skupine na šiestom mieste. Francúzi zvládli dva dôležité duely, Kazachstan zdolali 2:1, zápas s Talianmi otáčali v závere a zvíťazili 2:1 po predĺžení.