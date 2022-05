Keď vyhráš, pôjdeš povysávať celý byt. Tatarovci boli odmalička súťaživí

Kapitána slovenskej reprezentácie prišla na zápasy MS v hokeji 2022 podporiť aj jeho rodina a priateľka Veronika. Najstarší brat MAREK TATAR si v rozhovore pre Sportnet zaspomínal na to, ako sa Tomáš dostal k hokeju, kedy začal veriť, že sa z neho môže stať hráč NHL aj ako ho vníma v súčasnosti.

Slovensko postúpilo do štvrťfinále MS po víťazstve 7:1 nad Dánskom. Dva góly strelil váš brat Tomáš Tatar hneď v úvodnej tretine. Ako ste si duel priamo na tribúne v Helsinki Ice Hall užili?

Bol to pre Slovensko výborný zápas. Čakali sme, že to bude ťažké. Zároveň sme ale vedeli, že po náročnom zápase s Kanadou budú mať Dáni ťažké nohy, čo sa aj potvrdilo. Neznižuje to však náš výkon. Chlapci hrali výborne a zaslúžene vyhrali.