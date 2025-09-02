Veľký úspech mladej Slovenky. Na MS prekonala svetový rekord a získala striebro

Celkovo získala štyri medaily.

SAN JOSE. Slovenská reprezentantka Lenka Verónyová sa stala vicemajsterkou sveta v klasickom silovom trojboji v kategórii dorastenky vo váhe do 76 kg na šampionáte v Kostarike.

Zároveň prekonala svetový rekord v drepe s výkonom 186,5 kg.

Verónyová zaznamenala v trojboji výkon 474 kg. V drepe dominovala spomedzi všetkých pretekárov a zdolala váhu 186,5 kg, v tlaku na lavičke zdolala 95 kg a v mŕtvom ťahu 192,5 kg.

Rodáčka z Krupiny sa pokúsila zdvihnúť 202,5 kg a získať zlato, no neuspela.

Celkovo tak získala štyri medaily, zlatú v drepe so zapísaným svetovým rekordom, bronzovú v tlaku na lavičke, striebornú v mŕtvom ťahu a celkovo striebornú vo svojej kategórii.

