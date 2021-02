Shiffrinová zažije na MS čosi nepoznané. Lyžovanie je zábava, tvrdí

V tejto sezóne Svetového pohára štartovala Shiffrinová iba v slalome a obrovskom slalome, na konto si pripísala dve víťazstvá. Rýchlostné disciplíny netrénovala takmer rok.

"Budem sa snažiť byť čo najrýchlejšia. To však neznamená, že to bude stačiť na obhajobu titulu v super-G. Bolo by to milé prekvapenie."

V slalome získala Shiffrinová pred dvoma rokmi v Are svoj štvrtý titul majsterky sveta, premožiteľku v najtočivejšej disciplíne nenašla ani v rokoch 2013, 2015 a 2017.

"Mám šancu stať sa prvou päťnásobnou svetovou šampiónkou v slalome, snažím sa však na to príliš nemyslieť," dodala 25-ročná Shiffrinová.