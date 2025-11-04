Problémy pre Severné Írsko. Proti Slovensku im nepomôže dvojica kľúčových stredopoliarov

BELFAST. Futbalisti Severného Írska sa v novembrových rozhodujúcich zápasoch A-skupiny kvalifikácie MS 2026 predstavia bez dvoch kľúčových stredopoliarov.
Shea Charles a Ali McCann sa proti Slovensku (14. novembra v Košiciach) a Luxembursku (17. novembra v Belfaste) nebudú k dispozícii pre zranenia.
S. Charles (zadný stehenný sval) i McCann (rameno) majú na konte viac ako 30 štartov v národnom tíme a nastúpili vo všetkých doterajších kvalifikačných dueloch.
Záložník Ethan Galbraith zo Swansea nechýba v 26-člennej nominácii trénera Michaela O’Neilla, no v Košiciach bude absentovať pre trest. Severní Íri sú v tabuľke na tretej priečke s trojbodovým mankom na Nemecko a Slovensko.
Z kádra podľa portálu bbc.com vypadli pre zdravotné problémy aj brankár Pierce Charles zo Sheffieldu Wednesday a obranca Brodie Spencer z Oxfordu United.
Premiérovú pozvánku do A-tímu dostal stredopoliar Patrick Kelly z Barnsley, ktorý doteraz hral za reprezentáciu do 21 rokov. Po októbrovej nútenej pauze sa do tímu vrátil ďalší stredopoliar Brad Lyons z Kilmarnocku.s
Nominácia Severvného Írska
Brankári: Bailey Peacock-Farrell (Blackpool), Conor Hazard (Plymouth Argyle), Luke Southwood (Bristol Rovers)
Obrancovia: Daniel Ballard, Trai Hume (obaja Sunderland), Paddy McNair (San Diego), Conor Bradley (Liverpool), Ciaron Brown (Oxford United), Eoin Toal (Bolton Wanderers), Ruairi McConville (Norwich City), Terry Devlin (Portsmouth), Ryan Johnson (AFC Wimbledon)
Stredopoliari: George Saville (Luton Town), Isaac Price (West Bromwich Albion), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Ethan Galbraith (Swansea City), Justin Devenny (Crystal Palace), Ross McCausland (Aris Limassol), Brad Lyons (Kilmarnock), Jamie Donley (Stoke City), Jamie McDonnell (Mansfield Town), Patrick Kelly (Barnsley)
Útočníci: Josh Magennis (Exeter City), Dion Charles (Huddersfield Town), Callum Marshall (West Ham United), Jamie Reid (Stevenage)