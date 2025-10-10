Opäť inak ako proti Luxembursku. Kde sledovať zápas Severné Írsko - Slovensko?

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v boji o postup na MS vo futbale 2026.
Zverenci trénera Francesca Calzonu figurujú v skupine A spolu s reprezentáciou Nemecka, Luxemburska a Severného Írska.
Slováci vstúpili do kvalifikácie výborne, po zápasoch s Nemeckom a Luxemburskom majú na konte šesť bodov.
Už dnes však budú čeliť reprezentácii Severného Írska. Zápas sa začína o 20.45 h a odvysielajú ho STVR Šport a Das Erste.
Skupinová fáza kvalifikácie je rozdelená do 12 skupín, z ktorých priamo postupujú na svetový šampionát iba víťazi skupín.
Do play-off sa dostanú mužstvá z druhých miest vo všetkých skupinách, ku ktorým sa pridajú štyri najlepšie umiestnené tímy z Ligy národov 2024/25.
Šestnásť tímov následne odohrá semifinále a finále play-off, z ktorého vzídu ďalší štyria účastníci.