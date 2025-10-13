Wirtz sa vráti do starej formy, myslí si Nagelsmann. Severné Írsko verí v zázrak

BERLÍN. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann vyjadril dôveru v rýchlu adaptáciu a návrat do formy Floriana Wirtza z FC Liverpool, ktorý zatiaľ v Premier League a Lige majstrov nezaznamenal gól ani asistenciu.
"Nemám žiadne obavy. Rýchlo sa prispôsobí a bude dávať góly za Liverpool," povedal 38-ročný kouč pred pondelkovým zápasom kvalifikácie o postup na MS 2026 v Belfaste proti domácemu Severnému Írsku.
Nemecko po prekvapujúcej prehre 0:2 na slovenskej pôde a domácom triumfe 3:1 nad Severným Írskom v Kolíne nad Rýnom ukázalo silu aj v piatkovom zápase proti Luxembursku, ktorý vyhralo 4:0, súper hral väčšinu zápasu v desiatich hráčoch.
"Prehrali sme jeden zápas a v kvalifikácii MS si to nemôžeme dovoliť. Budeme sa snažiť získať tri body. Na MS sa možno neprebojujeme, ale môžeme si vytvoriť dobrú pozíciu," dodal Nagelsmann.
Nemecko, Severné Írsko aj Slovensko majú v A-skupine šesť bodov za dve víťazstvá, Luxembursko je posledné s troma prehrami. Severné Írsko bude v pondelok bez kapitána Conora Bradleyho, ktorý je suspendovaný.
Po piatkovom víťazstve 2:0 nad Slovenskom veria hráči Severného Íri v ďalší úspech. "Myslíme si, že to bol jeden z našich najlepších výkonov, ale môžeme byť ešte lepší," povedal tréner Michael O'Neill. "Máme príležitosť zopakovať úspech Slovenska a musíme sa o to pokúsiť," dodal.