Musel opustiť tím. Nemci prišli pred zápasom so Severným Írskom o jedného hráča

BERLÍN. Nemeckí futbaloví reprezentanti nastúpia v pondelňajšom dueli kvalifikácie MS 2026 na pôde Severného Írska bez Jamieho Lewelinga.
Krídelník VfB Stuttgart je zranený a v sobotu opustil nemecký tím, informovala o tom agentúra DPA.
Leweling nezasiahol do hry ani v piatkovom súboji proti Luxembursku (4:0).
Tréner Julian Nagelsmann už na začiatku októbrového zrazu povolal Kevina Schadeho z Brentfordu.
Nemci vedú tabuľku kvalifikačnej A-skupiny o skóre pred Severným Írskom a Slovenskom, všetky tri tímy majú na konte šesť bodov.