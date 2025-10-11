Musel opustiť tím. Nemci prišli pred zápasom so Severným Írskom o jedného hráča

Jamie Leweling
Jamie Leweling (Autor: SITA/AP)
TASR|11. okt 2025 o 17:28
Vyradilo ho zranenie.

BERLÍN. Nemeckí futbaloví reprezentanti nastúpia v pondelňajšom dueli kvalifikácie MS 2026 na pôde Severného Írska bez Jamieho Lewelinga.

Krídelník VfB Stuttgart je zranený a v sobotu opustil nemecký tím, informovala o tom agentúra DPA.

Leweling nezasiahol do hry ani v piatkovom súboji proti Luxembursku (4:0).

Tréner Julian Nagelsmann už na začiatku októbrového zrazu povolal Kevina Schadeho z Brentfordu.

Nemci vedú tabuľku kvalifikačnej A-skupiny o skóre pred Severným Írskom a Slovenskom, všetky tri tímy majú na konte šesť bodov.

Tabuľka skupiny A

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

