V piatok čiernu kartu obhajovali, v sobotu zrušili a Charlanová bojovala o medailu

Na stranu krajinskej šermiarky, ktorá duel proti Ruske Anne Smirnovovej presvedčivo vyhrala 15:7, no po dueli jej nepodala ruku, sa postavilo množstvo osobností. Bolo zarážajúce, že doplatila na to, že nepodala súperke ruku.

V sobotu však svoje rozhodnutie zmenila. Tým pádom Charlanová nastúpila na majstrovstsvách sveta už cez víkend v tímovej súťaži v šabli a pomohla Ukrajinkám postúpiť do semifinále.

Zrušenie odobrili proticovidovými opatreniami

Charlanová tento výsledok oplakala. Na sociálnych sieťach napísala, že to boli slzy šťastia.

"Sú to slzy šťastia. Pretože sa nám podarilo všetko prekonať. Znovu vyjsť na planš a povedať si, že to dokážeme. Že môžeme veriť v úspech, keď už nemáme žiadnu nádej. Môžeme ísť ďalej. Môžeme bojovať. Som vďačná celému tímu, že sa so mnou vydal na túto cestu. Dnes sme boli veľmi blízko k medaile. Ešte ju získame. Sľubujem," uviedla.

Charlanová je štvornásobná majsterka sveta a olympijská víťazka v šabli.

Prezident šermiarskej federácie zas vysvetľoval, prečo sa nečakane rozhodli zrušiť pravidlo o podaní rúk.