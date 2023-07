Keď jej dali čiernu kartu, plakala od bolesti. Rusi terorizujú aj šport, vraví Ukrajinka

BRATISLAVA. Šermiari poznajú vo svojich pravidlách podobné napomenutia kartami, ako je to vo futbale. Majú žltú i červenú kartu. Žltá je napomenutie, červená je trestný bod.

Z turnaja ju vylúčili bez rozpakov za to, že po vlastnom víťazstve 15:7 nepodala súperke ruku.

„Dnešok vyvoláva množstvo otázok, ale dáva aj mnoho odpovedí. Pochopili sme, že krajina, ktorá terorizuj náš štát, terorizuje našich ľudí, naše rodiny, teraz terorizuje aj šport. To čo sa dnes stalo, sa stať muselo. Nechcela som tej športovkyni podať ruku. Konala som srdcom,“ reagovala Charlanovová vo videu na sociálnych sieťach.

Štvornásobná majsterka sveta a olympijská víťazka to nedokázala urobiť. Proti nej totiž na planši stála ruská reprezentantka.

V iných športoch – v tenise, v hokeji či vo futbale nie je podanie ruky formálnou súčasťou samotného zápasu. Preto, ak ukrajinskí tenisti nepodajú ruky súperom, je to len vyjadrenie ich postoja. Rovnako, ako to urobili na znak protestu československí hokejisti na MS v roku 1969 po zápase proti ZSSR.

Vtedy sa hokejisti dohodli, že po zápase urobia toto gesto, ako vyjadrenie protestu proti okupácii.

„Jednotne sme sa zhodli, že im nepodáme ruky, aby celý svet videl, že nesúhlasíme s okupáciou Československa. Dohodli sme sa, že jedine kapitán podá ruku, inak nám hrozila pokuta,“ spomína na tento moment kapitán tímu Jozef Golonka pre Denník N.

Hokejistov po návrate vyšetrovala za to ŠtB a Golonku na polícii zadržali na 48 hodín. Postih však nakoniec nik nedostal.

Trénerka: Dali nám na výber. Buď podá ruku, alebo končí

Šermiarska federácia za veľmi prísne vylúčenie Ukrajinky čelí kritike. Dokonca aj Medzinárodný olympijský výbor argumentuje, že v týchto prípadoch treba pristupovať citlivejšie a volá aj po zemne pravidiel.

Aj ukrajinská trénerka vysvetľovala, že delegáti na MS ich po zápase v podstate vydierali.

„Olha k nej nenatiahla ruku, ale ponúkla jej, že sa dotknú navzájom zbraňami. To súperka odmietla. Po ruskom proteste nám ponúkli dve možnosti: buď si podajú ruky alebo obe diskvalifikujú. My sme im vysvetľovali, že je to neštandardná situácia a musí existovať aj iné riešenie. Boli sme však pod veľkým tlakom ruských predstaviteľov, čo ovplyvnilo výsledok,“ opisuje situáciu pre denník Sport-express ukrajinská trénerka Natalia Konrad.