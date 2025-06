Vyhrali všetky zápasy. Majstrom Slovenska v sedmičkovom ragby je Slovan United

BRATISLAVA. Víťazom Memoriálu Tonyho Puverle – Majstrovstiev Slovenska v sedmičkovom ragby sa stali hráči Slovan United.

Turnaj v tomto olympijskom športe, na ktorom sa zúčastnilo päť tímov zo Slovenska a Rakúska, bol zároveň otvorenými majstrovstvami Slovenska.

„Bol to veľmi náročný turnaj a viacerí súperi nás donútili siahnuť na dno síl. Oceňujem kvalitu a nasadenie všetkých tímov, dáva to nášmu víťazstvu hodnotu. Som veľmi šťastný, že sme to zvládli a odnášame si titul,“ povedal kapitán víťazného tímu Daniel Puha.