Luxembursko robí zmeny pred zápasom so Slovenskom, tím doplní hráč z Poľska

LUXEMBURG. Do kádra luxemburskej futbalovej reprezentácie na zápas A-skupiny kvalifikácie MS 2026 proti Slovensku pribudol Sébastien Thill.
Stredopoliar poľského klubu Stal Rzeszów sa pripojil k národnému tímu po štvrtkovom zápase so Severným Írskom, v ktorom Luxemburčania okrem prehry 1:3 prišli aj o vylúčeného Seida Korača.
Neúspešný debut na lavičke „červených levov“ absolvoval nový kouč Jeff Strasser. Jeho tím nastúpi v nedeľu 7. septembra o 20.45 h proti Slovensku, ktoré odštartovalo kvalifikáciu triumfom 2:0 nad Nemeckom.
Strasser sa rozhodol doplniť káder nielen pre kartový trest Korača, ale aj pre zdravotnú indispozíciu Christophera Martinsa
„Výpravu definitívne opustil Christopher Martins. Vrátil sa do svojho materského klubu Spartak Moskva, kde ho čaká ďalšia liečba. Veríme, že bude fit na októbrové zápasy,“ uvádza sa v stanovisku Luxemburskej futbalovej federácie (FLF).