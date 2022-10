Zápas s Yanom videl päťkrát, nemá pochybnosti o výhre. Sean O´Malley: Chcem titul

Zápas videl päťkrát, prvé a tretie kolo bolo jeho

Hoci sa o výsledku duelu medzi fanúšikmi MMA hovorilo ako o kontroverznom, s odstupom deviatich dní je O´Malley presvedčený, že bodoví arbitri rozhodli správne.

„Zápas som videl asi tak päťkrát. Pokiaľ ste to videli a súdite podľa toho, kto dostal viac tvrdších úderov, tak prvé a tretie kolo je moje. Veľa ľudí bolo nazlostených, lebo som myslím nedostal v súboji tak, ako si to mysleli.

O Yanovi som si myslel, že bude tak tvrdý, ako bol. Bol jednotkou v bantamovej váhe. Podľa mňa on ale nepočítal, že budem tak dobrý.

Nikto ma nikdy tak tvrdo nezasiahol ako Yan, rozdal pár naozaj dobrých úderov, ale nič s čím by sa nedalo vysporiadať. Mohol by som tam teraz ísť a zdolať Aljamaina Sterlinga a moji neprajníci by aj tak vraveli, že to bola náhoda alebo niečo iné,“ povedal bojovník, ktorý sa do UFC dostal cez formát Dana White´s Contender Series koncom roka 2017.