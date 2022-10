Tvárou v tvár. Vémola: Si malá, tučná sedemdesiat sedmička. Kolovrátok, tvrdí Kincl

Bude čakať na moju chybu, tvrdí

Prvý duel, ktorý sa uskutočnil v júni 2018 zvíťazil na bodový verdikt arbitrov Karlos Vémola.

Súčasný šampión váhy Oktagonu do 93 kilogramov je pred odvetou sebavedomý a odmieta, že by mal Kincl akúkoľvek šancu ho poraziť.

„Ľudia sa ma často pýtajú, v čom bude tento zápas iný. Obaja sme od tej doby posunuli, ale on vie, že v tomto zápase nemôže dominovať. Ostáva mu iba rovnako, ako v prvom dueli, čakať na moju chybu,“ uviedol prvý český bojovník v americkej lige UFC.

Čo sa týka špekulácií, že by azda do duelu mohli vstúpiť trable so splnením váhového limitu podobne ako v marci 2021 sa zverenec Andrého Reindersa vyjadril jasne.

Dôvody prečo sa tak stalo vie, situácia sa opakovať nebude.

„Ty tie problémy vieš, boli to nejaké zdravotné a osobné problémy. Stalo sa mi to dvakrát v živote. Jedenkrát práve proti Kinclovi. S Ďatelinkou viem, prečo sa to stalo, takže neriešim, či to sú už dva roky od momenty, kedy som urobil strednú váhu,“ odpovedal Vémola na otázku Novotného ohľadom váhy.