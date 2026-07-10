Plávanie trpí na chabú infraštruktúru, talenty sa hľadajú ťažko, hovorí Moravcová

Počas aktívnej kariéry bola slovenská plavkyňa Martina Moravcová Valko pravidelnou zberateľkou medailí na vrcholných podujatiach, vrátane olympijských hier.
Z diania v bazénoch po konci aktívnej kariéry úplne neodišla, v súčasnosti odovzdáva skúsenosti ďalším generáciám ako manažérka slovenskej reprezentácie.
Bilancia 68 medailí z majstrovstiev Európy, sveta a olympijských hier ju stále radí medzi historicky najúspešnejšie plavkyne. Z piatich účastí na olympijských hrách má dve strieborné medaily z OH 2000 v Sydney.
V domácom hnutí chýba väčšie docenenie
Jej mimoriadne úspešnú športovú kariéru ocenili nedávno zástupcovia SOŠV Zlatým odznakom.
„Je to dobrý krok. V dnešnej dobe ľudia zabúdajú pri rýchlych klikoch na sociálnych sieťach. Hodnota športových víťazstiev, respektíve zviditeľňovania Slovenska možno nie je taká zaujímavá pre mladú generáciu. O to milšie je, že aspoň niekto si spomenie a uctí si staršiu generáciu, ktorá nemala sociálne siete.
Asi nik to nenazbieral v našom športe a asi to nebude ani také ľahké do budúcna. Ide pritom o jeden z najpopulárnejších športov, v členskej základni máme 210 krajín. Nejde o malý šport, ale o celosvetový, preto tie úspechy sa dosahujú ťažšie,“ povedala pre TASR Moravcová k oceneniu jej úspešnej športovej kariéry.
Najúspešnejšia slovenská plavkyňa v ére samostatnosti oslávila na začiatku tohto kalendárneho roka okrúhle životné jubileum - 50 rokov.
Podľa jej slov si okolie úplne neuvedomuje dosiahnuté úspechy, medzi ktorými vyčnieva aj trojciferný počet víťazstiev na podujatiach Svetového pohára, či absolútny triumf v celkovom poradí: „Je to skôr otázka na ľudí, s ktorými pracujem, pretože si myslím, že to nedoceňujú. Ani v domácom plaveckom hnutí to nevedia doceniť tí, ktorí sa pohybujú okolo bazénov.
Je to asi veľká škoda, pretože ma vnímajú ako niekoho, kto tomu nerozumie alebo rozhoduje od stola. Ako športovkyňa, funkcionárka a trénerka mám k tomuto športu čo povedať. A aj hovorím.“
V pozícii manažérky bojuje za lepšie podmienky
Svoje dlhoročné skúsenosti sa rozhodla odovzdávať ďalším nástupcom a nástupkyniam, okrem toho bola činná aj v štruktúrach Medzinárodnej plaveckej federácie.
„Chvíľu som si dala od plávania odstup. Pokiaľ boli deti malé, tak som sa snažila byť mamou na plný úväzok a užiť si aj taký športový dôchodok. Zostala som však činná v plaveckom hnutí na vyššej funkcionárskej úrovni v rámci štruktúr World Aquatics.
Druhý rok sa teraz snažím v úlohe manažérky reprezentácie pozdvihnúť a pomôcť tejto generácii mladých športovcov k lepším podmienkam. Chápem, čím si prechádzajú, pretože to mám v pamäti a viem, čo to stojí úsilia dostať sa tam, kde sú,“ uviedla Moravcová.
Od konca kariéry v roku 2012 sa udialo v plávaní množstvo zmien. Do popredia sa dostali technologické prvky a zároveň skončila „éra nablýskaných plaviek“, ktorá dopomáhala k prekonaniu svetových rekordov.
„Šport ako taký je stále o tom istom. Je to individuálny šport, v ktorom predovšetkým rozhoduje čas. Nik to za vás neodohrá, respektíve vás nevie nahradiť, ak máte nejaký zlý deň. Je to o jednom športovcovi a podaní výkonu v pravom momente. V tomto je ten šport neúprosný, ako keby zaslúžilý a tiež pekný.
Plávanie sa však určitým spôsobom posunulo dopredu. Trochu sa profesionalizuje, je tam viac peňazí v porovnaní za čias mojej kariéry. Športovci teda v tom zostávajú dlhšie, budujú si svoje meno,“ zamyslela sa bývalá reprezentantka Slovenska.
Slabá infraštruktúra brzdí talenty
V súčasnosti rezonujú v slovenskom plaveckom dianí mená ako Lilian Slušná, Tamara Potocká alebo Nikoleta Trníková.
„Základňa je malá. Obmedzovacím kritériom je infraštruktúra, ktorá je u nás chabá a nedostatočná. Základňa sa nedá nafúknuť, talenty sa tak hľadajú ťažko. Vždy to u nás bolo o individuálnych výsledkoch, jeden-dva talenty sa nájdu.
Radi by sme pracovali s väčším množstvom talentov, ako si tento masový šport zaslúži. Výsledky sú odrazom toho, čo je dole. Keď je výber užší, tak aj špička, na ktorú sa môžeme spoliehať na medzinárodnej úrovni, je menšia.
Každý sa pýta na predpoklady športovcov smerom k OH 2028 v Los Angeles. Z mojej pozície môžem povedať, že radi by sme tam videli troch-štyroch športovcov. Bolo by to pekné a super úspech. Dvoch máme garantovaných,“ prezradila Moravcová.
Na plaveckú dráhu sa vydali aj obe jej deti - dcéra Karolína Ann Valková a syn Michal Jan Valko.
„Mladší syn sa venuje aj tenisu, ktorý ho baví asi trochu viac. Karolínu veľmi baví plávanie, hoci nepláva tie isté disciplíny ako ja. Pláva skôr vytrvalostné veci, dokonca až v otvorenej vode, čo som ja absolútne nemusela. Snažím sa ich čo najviac podporovať, vždy to je o ich cieľoch, ambíciách a ja môžem byť len ten, kto im vytvorí určité prostredie,“ dodala Moravcová.