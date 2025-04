Salkazanov môže vybojovať tretiu medailu. Uspel v repasáži

ŠAMORÍN. Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov uspel na ME v Šamoríne v repasáži vo voľnoštýliarskej kategórii do 74 kg, keď zdolal Rasula Šapieva zo Severného Macedónska 4:0 na body.

V stredu večer tak bude bojovať o bronz, jeho súperom bude maďarský reprezentant Murad Kuramagomedov.

Do akcie zasiahli aj slovenské reprezentantky Lara Görcsová (do 59 kg) a Michaela Šeböková (do 68 kg), ktoré však prehrali svoje úvodné duely a museli čakať, či ich súperky potiahnu do opravných bojov.