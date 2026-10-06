ONLINE: Andorra - Slovensko dnes, kvalifikácia ME vo futbale do 21 rokov 2027 LIVE (skupina D)

Futbalisti Andorry a Slovenska dnes hrajú ďalší zápas kvalifikácie na ME hráčov do 21 rokov vo futbale 2027.
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ONLINE PRENOS: Andorra - Slovensko dnes LIVE (kvalifikácia ME vo futbale hráčov do 21 rokov 2027, skupina D, utorok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia na ME U21 2026/2027
06.10.2026 o 19:00
Andorra
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu kvalifikácie na ME hráčov do 21 rokov, v ktorom sa proti sebe postavia Andorra U21 a Slovensko U21.
Slovensko sa po deviatich zápasoch nachádza na 3. mieste so 17 bodmi a skóre 15:12. Rovnaký počet bodov má aj druhé Írsko, ktoré je pred našimi reprezentantmi vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu. Slováci naposledy remizovali v Anglicku 0:0, predtým však prehrali doma s Írskom 0:2 a ešte pred tým zdolali Kazachstan 3:1.
Andorra je na 4. mieste s ôsmimi bodmi a skóre 6:10. Domáci majú za sebou zaujímavý priebeh kvalifikácie, keď z posledných troch zápasov získala päť bodov. Najskôr si poradila s Írskom vysoko 4:0, následne prekvapujúco remizovala s Anglickom 1:1 a naposledy remizovala s Moldavskom.
Slovensko sa po deviatich zápasoch nachádza na 3. mieste so 17 bodmi a skóre 15:12. Rovnaký počet bodov má aj druhé Írsko, ktoré je pred našimi reprezentantmi vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu. Slováci naposledy remizovali v Anglicku 0:0, predtým však prehrali doma s Írskom 0:2 a ešte pred tým zdolali Kazachstan 3:1.
Andorra je na 4. mieste s ôsmimi bodmi a skóre 6:10. Domáci majú za sebou zaujímavý priebeh kvalifikácie, keď z posledných troch zápasov získala päť bodov. Najskôr si poradila s Írskom vysoko 4:0, následne prekvapujúco remizovala s Anglickom 1:1 a naposledy remizovala s Moldavskom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.