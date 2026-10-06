ONLINE: Anglicko - Česko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 3. skupina)

Česká futbalová reprezentácia dnes odohrá štvrtý zápas A-divízie Ligy národov 2026/2027, predstaví sa pôde Anglicka.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Anglicko - Česko (futbal, Liga národov, A-divízia, 3. skupina, výsledky, utorok, naživo)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 3 2026/2027
06.10.2026 o 20:45
Anglicko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Česko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45. Prajem pekný večer pri sledovaní zápasu z Ligy národov medzi Anglickom a Českom.
Dnešní súperi už odohrali proti sebe v skupine jeden zápas. Anglicko dokázal zvíťaziť v Prahe pohodlne 2:0. Strelecky sa dokázali presadiť Anthony Gordon a Harry Kane. Anglicko začalo Ligu národov zápasom doma proti Španielsku. Vo výbornom zápase sa tešili Španieli z víťazstva 3:2. Angličania odohrali svoj posledný zápas v Chorvátsku, kde triumfovali vysoko 7:0. Česi sú zatiaľ bez bodu. Česko začalo domácim zápasom s Chovátskom. Česi prehrali tesne 1:2. Posledný zápas prehrali na pôjde Španielska 1:3. Úvodný výkop je naplánovaný na 20:45. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Dnešní súperi už odohrali proti sebe v skupine jeden zápas. Anglicko dokázal zvíťaziť v Prahe pohodlne 2:0. Strelecky sa dokázali presadiť Anthony Gordon a Harry Kane. Anglicko začalo Ligu národov zápasom doma proti Španielsku. Vo výbornom zápase sa tešili Španieli z víťazstva 3:2. Angličania odohrali svoj posledný zápas v Chorvátsku, kde triumfovali vysoko 7:0. Česi sú zatiaľ bez bodu. Česko začalo domácim zápasom s Chovátskom. Česi prehrali tesne 1:2. Posledný zápas prehrali na pôjde Španielska 1:3. Úvodný výkop je naplánovaný na 20:45. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.