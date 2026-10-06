Tentokrát v TV aj na platforme. Kde sledovať zápas Moldavsko - Slovensko? (TV program)

Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká štvrtý zápas v C-divízii Ligy národov 2026/2027.
Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. nastúpia druhýkrát v súťaži na ihrisku súpera, keď sa predstavia na štadióne v Kišinove proti domácej reprezentácii Moldavska.
Slováci bodovali vo všetkých zápasoch a sú na čele skupiny. Na domácej pôde zdolali najprv Moldavsko 2:0 a aj Kazachstan 2:1, vonku remizovali s Faerskými ostrovmi 1:1.
Weiss sa po vyše štrnástich rokoch vrátil na lavičku národného tímu a Slováci odvtedy odohrali päť zápasov s bilanciou tri víťazstva a dve remízy remíza.
Vo všetkých dueloch boli papierovým favoritom a rovnako to bude aj v utorok. Moldavsko je oproti Slovákom v rebríčku FIFA o 114 miest nižšie.
Domáci sa dočkali v novej edícii Ligy národov prvého víťazstva. Súťaž odštartovali prehrou 0:2 so Slovenskom.
Nerozhodne (1:1) hrali na domácej pôde s Faerskými ostrovmi. Prvé tri body získali na pôde Kazachstanu (2:0)
Duel sa začína výkopom o 20:45 a vysiela ho v priamom prenose televízna stanica Sport 1. Vďaka tomu bude zápas dostupný aj na streamovacej platforme Voyo.
Zápas bude možné sledovať aj prostredníctvom textového online prenosu na webe Sportnet.sk.