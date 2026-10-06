Tentokrát v TV aj na platforme. Kde sledovať zápas Moldavsko - Slovensko? (TV program)

Tréning slovenskej futbalovej reprezentácie pred utorňajším zápasom C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko.
Tréning slovenskej futbalovej reprezentácie pred utorňajším zápasom C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko. (Autor: TASR)
Sportnet|6. okt 2026 o 07:22
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Pozrite si TV program zápasu Moldavsko - Slovensko v C-divízii Ligy národov.

Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká štvrtý zápas v C-divízii Ligy národov 2026/2027.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. nastúpia druhýkrát v súťaži na ihrisku súpera, keď sa predstavia na štadióne v Kišinove proti domácej reprezentácii Moldavska.

Slováci bodovali vo všetkých zápasoch a sú na čele skupiny. Na domácej pôde zdolali najprv Moldavsko 2:0 a aj Kazachstan 2:1, vonku remizovali s Faerskými ostrovmi 1:1.

Kde sledovať dnes Ligu národov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Weiss sa po vyše štrnástich rokoch vrátil na lavičku národného tímu a Slováci odvtedy odohrali päť zápasov s bilanciou tri víťazstva a dve remízy remíza.

Vo všetkých dueloch boli papierovým favoritom a rovnako to bude aj v utorok. Moldavsko je oproti Slovákom v rebríčku FIFA o 114 miest nižšie.

Domáci sa dočkali v novej edícii Ligy národov prvého víťazstva. Súťaž odštartovali prehrou 0:2 so Slovenskom.

Nerozhodne (1:1) hrali na domácej pôde s Faerskými ostrovmi. Prvé tri body získali na pôde Kazachstanu (2:0)

Duel sa začína výkopom o 20:45 a vysiela ho v priamom prenose televízna stanica Sport 1. Vďaka tomu bude zápas dostupný aj na streamovacej platforme Voyo.

Zápas bude možné sledovať aj prostredníctvom textového online prenosu na webe Sportnet.sk.

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Tréning slovenskej futbalovej reprezentácie pred utorňajším zápasom C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko.
    Tréning slovenskej futbalovej reprezentácie pred utorňajším zápasom C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko.
    Tentokrát v TV aj na platforme. Kde sledovať zápas Moldavsko - Slovensko? (TV program)
    dnes 07:22
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