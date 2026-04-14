Súboj dvoch mladíkov. Indický majster sveta spoznal súpera v titulovom zápase

Dvadsaťročný Uzbek Džavochir Sindarov suverénne ovládol Turnaj kandidátov na Cypre a zahrá si o titul šachového majstra sveta.
V zápase vyzve o rok mladšieho úradujúceho šampióna Dommarajua Gu,eša z Indie. Bitka o šachový trón bude mať najmladšie obsadenie v histórii, miesto a termín konania medzinárodnej federácie ešte len oznámi.
Sindarov rozhodol osemčlenný turnaj hneď v úvode, pretože medzi druhým a šiestym kolom zaznamenal nevídaných päť víťazstiev za sebou.
V druhej polovici turnaja už len kontroloval vysoký náskok. Prvé miesto potvrdil remízou v dnešnom predposlednom kole proti najbližšiemu konkurentovi Anishi Girimu.
Sindarov potvrdil formu z posledných mesiacov a nadviazal na novembrový triumf na Svetovom pohári.
V "živom" svetovom rebríčku mu patrí už piata priečka za krajanom Nodirbekom Abdusattorovom. Gukeš je aktuálne na 15. pozícii.