Slovenský veľmajster: Aj keď prestáva Carlsenovi pracovať hlava, neurobí fatálnu chybu

Magnus Carlsen obhájil titul majstra sveta v šachu. V súboji proti ruskému vyzývateľovi Janovi Nepomňaščému vyhral štyri partie. „Bolo to jeho najsuverénnejšie víťazstvo,“ hovorí slovenský veľmajster IGOR ŠTOHL. Magnus Carlsen obhájil titul majstra sveta proti Nepomňaščému. Ako hodnotíte celý zápas? Kľúčovým momentom bola šiesta partia, v ktorej sa otvorilo skóre. V prvých piatich partiách si obaja nič nedarovali a bol to vyrovnaný boj. V šiestej partii sa výhoda prelievala zo strany na stranu. Carlsen sa dostal do silnej časovej tiesne pri prvej kontrole. Nepomňaščij mal vtedy možnosti získať prevahu. Nepodarilo sa mu to a musel bojovať o záchranu. Tá partia bola rekordná, čo sa týka dĺžky. Na 136 ťahov sa žiadna partia v zápase o majstra sveta ešte nehrala. Ale posledných 60 ťahov sa hralo na dva výsledky: buď sa Nepomňaščij ubráni alebo Carlsen svoju výhodu realizuje.

Chyba nakoniec prišla asi v 130. ťahu a behom ďalších pár ťahov sa čierny musel vzdať. Bol to psychologický moment. Nepo z ďalších piatich partií tri prehral. A všetky po výrazných chybách, ktoré by sa nemali v zápase o majstra sveta stávať. Za posledných 4 – 5 rokov urobil Nepomňaščij veľký progres. Predtým bol dosť nestabilný. Bol schopný zahrať fantasticky a na ďalšom turnaji prepadnúť. To sa mu podarilo odstrániť, vystúpil na 4. miesto svetového rebríčka a dostal sa k zápasu o titul majstra sveta. A v najnevhodnejší moment sa mu nestabilnosť vrátila. Druhú polovicu zápasu psychicky nezvládol.