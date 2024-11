Mladý Ind využil výhodu bielych figúrok, obhajca titulu prehral na čas

Zápas o titul majstra sveta - 3. partia

"Je to skvelý pocit. V uplynulých dvoch dňoch som bol spokojný s mojou hrou, no dnešok bol z mojej strany ešte lepší.

Cítil som sa za šachovnicou dobre a podarilo sa mi dostať súpera do úzkych. Pokiaľ budem takto naďalej hrať, bude to fajn," povedal Gukeš podľa Times of India. Vo štvrtok je naplánovaný prvý voľný deň.