Gažík a Hagarová majstrami Slovenska v šachu, turnaj vrcholil v nákupnom centre

Obhajca prvenstva Viktor Gažík a Zuzana Hagarová zvíťazili na uzatvorených majstrovstvách Slovenska v klasickom šachu jednotlivcov v Bratislave.
Šampionát pre 10 mužov a rovnaký počet žien s právom na účasť podľa vopred stanovaných kritérií, predovšetkým ratingových, vyvrcholil v nedeľu v priestoroch bratislavského nákupného centra. Hralo sa 9-kolovým systémom každý s každým.
Majstrovstvá Slovenska mali celkový cenový fond 21-tisíc eur s prémiami od prvého až po desiate miesto, takže na každého zúčastneného pripadlo v priemere viac ako tisíc eur odmeny.
GM Gažík (Bojnická šachová akadémia) získal 7 bodov z 9 možných. Na druhom mieste skončil GM Peter Michalík (ŠK Modra, 6 b.) a tretí bol GM Juraj Druska (Liptovská šachová škola, 5,5). Formálne išlo o kategóriu open, ale štartovali v nej iba muži.
„Som rád, že sa mi podarilo po roku znova vyhrať majstrovstvá Slovenska. Moja hra počas tohto turnaja bola relatívne dobrá, ale mohol som dosiahnuť trošku viac bodov hlavne v partiách, ktoré som mal zdanlivo vyhraté a napokon som ich v časovke nevyhral – s Peťom Michalíkom a Samirom Sahidim,“ povedal Gažík.
IM Hagarová (ŠO MŠK KdV Kežmarok) nazbierala z deviatich partií 7,5 bodu. Stupne skompletizovali WIM Svetlana Sučíková (individuálna členka SŠZ, 6,5) a WFM Monika Rojíčková (Liptovská šachová škola, 5,5).
„Som veľmi spokojná s mojím výsledkom aj s atmosférou turnaja. Bolo to pre mňa veľmi náročné, lebo všetky partie boli dlhé. Súperky sú každý rok silnejšie a silnejšie, dala som si teda za cieľ získať medailu. Prvé miesto prevýšilo moje očakávania,“ priznala Hagarová.
V rámci zámeru Slovenského šachového zväzu (SŠZ) čo najviac priblížiť kráľovskú hru širokej verejnosti sa popri MSR konali priamo v dejisku aj autogramiáda, simultánka, sprievodný turnaj vo formáte rapid, testovanie SenseRobota a výstava tematických fotografií.
„Máme za sebou vydarený ročník národného šampionátu. Bol v mnohom inovatívny, dostali sme šach medzi ľudí do nákupného centra a máme len pozitívne ohlasy. Myslím si, že aj hráči si postupne zvykli.
O to skôr, že vnímajú tento trend po celom svete. Určite chceme v tomto koncepte pokračovať a budúci rok priniesť niečo ešte lepšie,“ predznamenal prezident SŠZ Milan Roman.
Výsledky
Muži: 1. GM Viktor Gažík 7 b., 2. GM Peter Michalík 6, 3. GM Juraj Druska 5,5, 4. IM Samir Sahidi 5, 5. GM Ľubomír Ftáčnik 4,5, 6. IM Lukáš S. Kostolanský 4, 7. GM Filip Haring, 8. IM Martin Neugebauer – obaja 3,5, 9. IM Vladimír Bochnička, 10. FM Šimon Rybka – obaja 3
Ženy: 1. IM Zuzana Hagarová 7,5, 2. WIM Svetlana Sučíková 6,5, 3. WFM Monika Rojíčková 5,5, 4. WFM Ema Walter 5, 5. WFM Lucia Ševčíková 4,5, 6. Jana Šošovičková, 7. Diana Vasylchuk, 8. WFM Lucia Strišková – všetky 3,5, 9. Gréta Kapolková 3, 10. WFM Niki Vrbová 2,5