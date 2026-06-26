Vyvrcholenie skupinovej fázy MS vo futbale 2026 či preteky F1 v Rakúsku (TV tipy na víkend)

Pokračujú majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré organizujú USA, Kanada a Mexiko. Počas piatka a cez víkend sa odohrajú posledné zápasy v skupinách a následne v nedeľu odštartuje vyraďovacia časť zápasom Južná Afrika - Kanada.
Tenisti tento týždeň hrajú turnaje v Eastbourne a na Malorke, kde sa predstavil aj slovenský tenista Alex Molčan, ktorý však vypadol už v prvom kole.
Tenistky hrajú turnaje v Eastbourne a Bad Homburgu, kde je stále vo štvorhre v hre aj Tereza Mihalíková s Oliviou Nichollsovou. Finišuje aj kvalifikácia na Wimbledon.
Pokračuje aj atletická Diamantová liga, ktorú tento týždeň hostí francúzsky Paríž.
Toto podujatie vynechá slovenská bežkyňa Emma Zapletalová, ktorá sa však v piatok predstaví na Gold Continental Tour v chorvátskom Záhrebe.
Tento víkend pokračuje aj formula 1, tentokrát v Rakúsku na okruhu Spielberg.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (26. jún)
Sobota (27. jún)
Nedeľa (28. jún)
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