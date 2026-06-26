Vyvrcholenie skupinovej fázy MS vo futbale 2026 či preteky F1 v Rakúsku (TV tipy na víkend)

Monoposty F1.
Monoposty F1. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|26. jún 2026 o 08:00
ShareTweet0

Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Pokračujú majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré organizujú USA, Kanada a Mexiko. Počas piatka a cez víkend sa odohrajú posledné zápasy v skupinách a následne v nedeľu odštartuje vyraďovacia časť zápasom Južná Afrika - Kanada.

Tenisti tento týždeň hrajú turnaje v Eastbourne a na Malorke, kde sa predstavil aj slovenský tenista Alex Molčan, ktorý však vypadol už v prvom kole.

Tenistky hrajú turnaje v Eastbourne a Bad Homburgu, kde je stále vo štvorhre v hre aj Tereza Mihalíková s Oliviou Nichollsovou. Finišuje aj kvalifikácia na Wimbledon.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pokračuje aj atletická Diamantová liga, ktorú tento týždeň hostí francúzsky Paríž.

Toto podujatie vynechá slovenská bežkyňa Emma Zapletalová, ktorá sa však v piatok predstaví na Gold Continental Tour v chorvátskom Záhrebe.

Tento víkend pokračuje aj formula 1, tentokrát v Rakúsku na okruhu Spielberg.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (26. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (27. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (28. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Monoposty F1.
    Monoposty F1.
    Vyvrcholenie skupinovej fázy MS vo futbale 2026 či preteky F1 v Rakúsku (TV tipy na víkend)
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Vyvrcholenie skupinovej fázy MS vo futbale 2026 či preteky F1 v Rakúsku (TV tipy na víkend)