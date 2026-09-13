ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (8. kolo)

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a KFC Komárno dnes hrajú zápas 8. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - KFC Komárno dnes (Niké Liga LIVE, 8. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
13.09.2026 o 17:00
8. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prenos
Krásnu nedeľu všetkým futbalovým nadšencom, vítam vás pri sledovaní prenosu z 8. kola Niké ligy keď sa dnes proti sebe postaví FK Železiarne Podbrezová a KFC Komárno.
Podbrezová vstupuje do stretnutia zo šiesteho miesta so ziskom 10 bodov, pričom v minulom kole podľahla Žiline na jej trávniku 1:3. Z posledných piatich duelov vyťažili zverenci domáceho trénera bilanciu 2V-1R-2P. Na vlastnom ihrisku však drží Podbrezová v prebiehajúcom ročníku neporaziteľnosť, keď v troch domácich vystúpeniach získala dve výhry a jednu remízu.
Komárnu patrí v tabuľke 10. priečka so štyrmi bodmi po nedávnej bezgólovej remíze so Skalicou. Hostia ťahajú sedemzápasovú sériu bez víťazstva a z ostatných piatich stretnutí vyťažili iba tri remízy a dve prehry. Vzájomné súboje týchto tímov prinášajú v priemerne 3,0 gólu na zápas, pričom z posledných piatich meraní síl vyhrala Podbrezová trikrát (1R, 1P) a doma s týmto súperom dvakrát po sebe neprehrala. Posledné vzájomné stretnutie z minulého ročníka však ovládlo Komárno po domácom triumfe 1:0.
Podbrezová vstupuje do stretnutia zo šiesteho miesta so ziskom 10 bodov, pričom v minulom kole podľahla Žiline na jej trávniku 1:3. Z posledných piatich duelov vyťažili zverenci domáceho trénera bilanciu 2V-1R-2P. Na vlastnom ihrisku však drží Podbrezová v prebiehajúcom ročníku neporaziteľnosť, keď v troch domácich vystúpeniach získala dve výhry a jednu remízu.
Komárnu patrí v tabuľke 10. priečka so štyrmi bodmi po nedávnej bezgólovej remíze so Skalicou. Hostia ťahajú sedemzápasovú sériu bez víťazstva a z ostatných piatich stretnutí vyťažili iba tri remízy a dve prehry. Vzájomné súboje týchto tímov prinášajú v priemerne 3,0 gólu na zápas, pričom z posledných piatich meraní síl vyhrala Podbrezová trikrát (1R, 1P) a doma s týmto súperom dvakrát po sebe neprehrala. Posledné vzájomné stretnutie z minulého ročníka však ovládlo Komárno po domácom triumfe 1:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
6
1
0
23:3
19
V
V
V
V
V
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
2
1
19:8
17
V
R
P
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
4
0
2
15:5
12
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
1
4
8:11
10
P
V
V
V
P
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
7
2
3
2
19:18
9
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK Skalica
8
2
2
4
11:18
8
P
R
P
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
2
1
5
9:20
7
V
P
R
V
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
7
1
2
4
9:18
5
P
P
V
P
P
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
8
1
2
5
8:16
5
V
R
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body