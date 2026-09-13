Tresla raketou, vyštekla na kameramana. Sabalenková bola ako dieťa, čo si vyhádže hračky z kočíka

Tenisový svet tlieska novej šampiónke US Open Jelene Rybakinovej, ale zároveň rieši správanie zdolanej finalistky a neúspešnej obhajkyne titule Aryny Sabalenkovej.
Moskovská rodáčka reprezentujúca Kazachstan Rybakinová, ktorá vyhrala vo finále 6:4, 5:7, 6:2, nielenže po 99 týždňoch vystriedala Sabalenkovú na pozícii svetovej jednotky, ale tiež ukončila aj 20-zápasovú víťaznú sériu Bielorusky vo Flushing Meadows.
Sabalenková niesla prehru veľmi ťažko. Po záverečnom ese Rybakynovej odhodila raketu. Vzápätí ju zodvihla, pozdravila sa so súperkou na sieti, ale jej hnev si po chvíli odniesla na lavičke ďalšia raketa, ktorou tresla o zem a zničila ju.
To nebolo všetko. Keď sa neskôr k Bieloruske priblížil kameraman, aby ju na lavičke nasnímal zblízka, tenistka po ňom vyštekla a gestom mu ukázala, aby šiel preč.
VIDEO: Zostrih zápasu Rybakinová - Sabalenková vo finále US Open
Sabalenková je známa tým, že zápasy prežíva veľmi emotívne, býva hlučná a sebakritická. Po neúspešných úderoch často ironicky prevracia očami a to aj vtedy, keď v súbojoch dominuje.
Negatívnu energiu potom veľakrát dokáže pretaviť do agresívneho úderu, ale finále US Open nebol tento prípad.
Podľa bývalej britskej jednotky Annabel Croftovej doň Bieloruska nastúpila premotivovaná. „Najmä v prvom sete bolo na nej vidieť, že je k sebe veľmi negatívna a zrazu ju emócie premohli. V prvom sete sa porazila sama,“ povedala Croftová v BBC Radio 5 Live.
V druhom sete, po tom, čo ponúkla Rybakinovej brejkbal, Sabalenková hodila raketu o zem.
Po neúspešnej výmene tiež odpálila loptičku do publika a pri ďalšom odpálení loptičky mala šťastie, že netrafila kameramana.
„Musí sa naučiť rešpektovať úroveň tenisu, ktorú predvádza súperka. Toto vôbec nezvládla. Správala sa takmer ako dieťa, ktoré si vyhádže hračky z kočíka,“ dodala Croftová.
VIDEO: Sabalenková odohnala kameramana
Na pozápasovej tlačovej konferencii Bieloruska obhajovala svoje správanie slovami: „Je naozaj ťažké ovládať emócie, keď prehráte vo finále grandslamového turnaja a snažíte sa o tretie víťazstvo za sebou.
Keby som ich mala dusiť vo svojom vo vnútri, nedokázala by som teraz povedať ani slovo. Nebola som tam veľmi milá. Chcela som sa zbaviť všetkej tej negatívnej energie a sklamania vonku na ihrisku.“
Sabalenková tento rok vyhrala turnaje v Brisbane, Indian Wells a Miami Open, ale finálová prehra z New Yorku znamená, že ukončí prvý raz od roku 2022 sezónu bez triumfu na grandslamovom turnaji. Napriek tomu sa snaží myslieť pozitívne.
„Skúsenosti ukazujú, že sa vraciam silnejšia. Všetky lekcie z tejto sezóny ma určite posilnili a budú ma motivovať do ďalšieho roka, aby som odviedla lepšiu prácu,“ dodala.