Na začiatku bol džíp. Je neuveriteľné, čo dokážu najnovšie rolby, vraví zámočníčka z Ostravy

Len zopár mesiacov po uvedení do prevádzky tu nastúpila do zamestnania vyučená zámočníčka Bohumila Lapčíková. Dodnes má na starosti všetky dvere a zámky v aréne (a nie je ich veru málo), ale od prvého momentu ako sa tu objavila, zamilovala sa pohľadom do mašinky, ktorá brázdi ľadovú plochu, aby upravila ľad.

Majster jej splnil sen

„Mala som vynikajúceho majstra. Keď videl, ako veľmi túžim vyskúšať si rolbu, povedal mi, nech najskôr jazdím na vysokozdvižnom vozíku. To bola prvá podmienka. A potom ma poslal aj do Liberca na kurz jazdenia s rolbou.

Štrnásť dní po tom, ako som začala jazdiť s rolbou, už som upravovala ľad na zápase, lebo kolega ochorel,“ vysvetľuje zanietene pani Bohumila. Mala pri premiére trému?

„Samozrejme. A akú. Čakala som, ako zareagujú ľudia, navyše bolo to ešte na sklonku 80. rokov, so starou rolbou, takou babičkou. Bola som veľmi šťastná, keď to vyšlo.“